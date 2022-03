Ucrânia tenta mostrar momento favorável com alegação de contraofensiva

THE NEW YORK TIMES, KIEV - Um mês depois de uma guerra que começou com amplas expectativas de uma rápida vitória russa, os militares da Ucrânia iniciaram uma contraofensiva que alterou a dinâmica central dos combates: a questão não é mais até que ponto as forças russas avançaram, mas se os ucranianos estão agora fazendo-os recuar.

A Ucrânia explodiu helicópteros russos estacionados no sul e, na quinta-feira, 24, alegou ter destruído um navio da marinha inimiga no Mar de Azov. Suas forças atingiram um comboio de reabastecimento russo no Nordeste.

Autoridades ocidentais e ucranianas também reivindicaram progresso nos combates ferozes em torno de Kiev.

Os ganhos de território anunciados são difíceis de quantificar ou verificar. Em pelo menos uma batalha crucial em um subúrbio de Kiev, onde as tropas russas fizeram sua maior aproximação da capital, brutais combates urbanos ainda ocorreram nesta quinta, e não ficou claro se a Ucrânia recuperou terreno.

Mas mesmo essa imagem turva do progresso ucraniano é útil para a mensagem do país para seus cidadãos e para o mundo - que está enfrentando a luta contra um inimigo com números e armamentos superiores, e não apenas se retraindo para jogar na defesa. E ressalta o planejamento e a execução falhos que atormentaram as forças russas desde o início, incluindo escassez de suprimentos e condições desmoralizantes para seus soldados. Esses erros permitiram que a Ucrânia inesperadamente partisse para a ofensiva.

Militares ucraniano carregam armamentos antitanque em posição ao norte de Kiev. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

Em particular, ao impedir que as tropas russas capturassem Irpin, uma cidade a cerca de 20 quilômetros do centro de Kiev, a Ucrânia mostrou que sua estratégia de enviar pequenas unidades da capital para enfrentar os russos, muitas vezes em emboscadas, teve sucesso, ao menos por enquanto.

Os governos ocidentais emitiram avaliações cautelosamente otimistas da contraofensiva. Em um relatório de inteligência divulgado na quarta-feira, o Ministério da Defesa britânico disse que os movimentos ucranianos estavam “aumentando a pressão” sobre os russos a leste de Kiev, e que os soldados ucranianos “provavelmente retomaram Makariv” e outra pequena cidade ao norte da capital.

Ao observar o estado inconclusivo da batalha, o relatório levantou o que chamou de “possibilidade realista” de que a contraofensiva ucraniana conseguisse cercar e cortar as linhas de abastecimento da força de invasão russa na área, no que seria uma clara vitória tática para a Ucrânia. No mínimo, disse, “os contra-ataques bem-sucedidos da Ucrânia interromperão a capacidade das forças russas de se reorganizarem e retomarem sua própria ofensiva em direção a Kiev”.

Na contraofensiva em torno de Kiev, os militares ucranianos ordenaram aos comandantes de escalão inferior que elaborassem estratégias para contra-atacar de maneira apropriada às suas áreas locais. Em muitos casos, isso envolveu o envio de pequenas unidades de infantaria em missões de reconhecimento para encontrar e engajar em combate com forças russas que se espalharam em aldeias perto de Kiev, disse um soldado em uma dessas missões no fim de semana.

Nas batalhas a noroeste da capital, o tempo provavelmente estará do lado da Ucrânia, dizem analistas. As colunas russas estão com pouco combustível e munição, sugerem transmissões de rádio interceptadas. Os soldados dormem em veículos há um mês, em clima congelante.

Imagem de satélite mostra fumaça saindo da base aérea de Kherson, onde forças ucranianas dizem ter atacado inimigos russos que ocupavam o local. Foto: Planet Labs PBC / AFP

E analistas militares veem esse eixo do avanço russo, embora tenha chegado mais próximo do centro de Kiev, como o mais conturbado por falhas logísticas e contratempos em combate.

Ainda assim, sem saber agora qual exército está realmente avançando nas cidades e vilas contestadas, a guerra aqui está em um estado de incerteza, disse Michael Kofman, diretor de estudos russos no CNA, um instituto de pesquisa em Arlington, Virgínia.

Mais amplamente, em todo o país, o tempo também está do lado da Ucrânia em pelo menos paralisar a força de invasão russa inicial. Mas isso pode mudar. Uma lufada inicial de patriotismo pode diminuir à medida que a realidade sombria da guerra se instala ou quando os civis começam a entender as perdas militares da Ucrânia, sobre as quais pouco se sabe.

“Nossa compreensão de onde estamos agora nesta guerra é muito incompleta, e temos que ser honestos sobre isso”, disse Kofman. “Se você não sabe quem controla o quê, você não sabe quem tem a vantagem no terreno.”

Na quinta-feira, os intensos combates provocaram tantos incêndios nas cidades ao redor de Kiev que a cidade estava envolta em uma névoa branca e assustadora de fumaça. Mas os sinais de progresso real no terreno eram ilusórios. As forças ucranianas não conseguiram demonstrar que controlam vilas ou cidades anteriormente ocupadas pelo exército russo.

“Eles estão lutando dia e noite e tudo está queimando”, disse Olha, de 33 anos, uma vendedora que escapou de Irpin na noite de quarta-feira e que não se sentiu à vontade para fornecer seu nome completo. Ela foi entrevistada em um posto de ajuda para civis deslocados, onde um estrondo contínuo e cacofônico de explosões podia ser ouvido dos combates nas proximidades.

Tanque russo destruído em estrada de Irpin, nos arredores de Kiev. Foto: AP Photo/Vadim Ghirda

Mais cedo na quarta-feira, o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, disse em entrevista coletiva que as forças ucranianas de fato repeliram as tropas russas e que “quase toda Irpin está em mãos ucranianas”. Outras autoridades ucranianas e ocidentais também ofereceram relatos mais otimistas do que poderiam ser verificados por testemunhas.

O vice-chefe de polícia de Irpin, Oleksandr Bogai, disse que soldados russos ainda estão na cidade, ocupando vários distritos e combatendo as forças ucranianas. Essa é essencialmente a mesma situação que persistiu por quase todo o mês da guerra. “Há grandes explosões e muita fumaça”, disse ele por telefone. “Os civis estão escondidos em porões. Não sei exatamente o que está acontecendo.”

Em Makariv, outra cidade campo de batalha a oeste de Kiev que autoridades ucranianas alegaram ter recapturado nesta semana, os combates também estavam em andamento, disse Vadim Tokar, o prefeito, em entrevista por telefone.

“Não entendo de onde veio essa bobagem”, disse ele sobre os relatos de que sua cidade havia sido libertada. “Não é verdade. Temos bombardeios e tanques russos atirando na cidade agora.”

Certamente, algumas contas oficiais ocidentais e ucranianas também ofereceram avaliações mais ponderadas. O chefe da administração militar regional de Kiev, Oleksandr Pavliuk, disse na quinta-feira que a contraofensiva conseguiu “melhorar as posições” em Irpin e Makariv, mas não afirmou que tinha tomado o controle.

Mikhailo Podoliak, um conselheiro sênior do presidente Volodmir Zelenski, anunciou a contraofensiva em 16 de março, depois que ficou claro que as colunas blindadas russas estavam atoladas, atormentadas por falhas logísticas e de comunicação e sofrendo perdas em emboscadas.

Soldado ucraniano Bizhan Sharopov ao lado de armas antitanque alemães em base militar de Kiev. Foto: Lynsey Addario/The New York Times

As forças russas continuaram a fazer avanços no leste da Ucrânia, onde seus militares alegaram na quinta-feira ter capturado Izium, uma cidade provincial na região de Kharkiv que estava sob ataque há semanas. A Ucrânia negou. E nenhuma das afirmações pôde ser confirmada de forma independente.

Nos combates em torno de Kiev, os civis fugindo da zona de combate pintaram um quadro não tanto de cidades libertadas, mas de violência caótica e letal.

Vladimir, de 66 anos, um operário aposentado de uma fábrica de móveis que se recusou a fornecer seu sobrenome, saiu de Irpin na manhã de quinta-feira depois que sua casa foi incendiada durante a noite.

“Ninguém está apagando os incêndios”, disse ele. “A casa do meu vizinho queimou e vi faíscas no meu telhado e então minha casa começou a queimar.”

Faltando água para combater o fogo, ele só podia assistir. “Nunca devemos nos render”, disse ele. “Nunca mais viveremos sob os russos.”

Também havia poucos sinais de que o governo ucraniano havia estabelecido serviços civis rudimentares nas cidades que está tentando recapturar.

Uma mulher que também ofereceu apenas seu primeiro nome, Elena, chegou a um posto de socorro na rota de saída de Irpin em lágrimas, dizendo que os vizinhos a ajudaram a enterrar seu filho adulto em seu quintal porque nenhuma autoridade estava coletando os mortos.

“Só espero que seu túmulo não seja destruído” no bombardeio de artilharia, disse ela. “Os homens cavaram uma cova no jardim entre as rosas, e colocaram pedras em volta e uma cruz sobre ela.”

Ainda assim, em um sinal de que a contraofensiva invadiu áreas anteriormente controladas por tropas russas, uma unidade ucraniana que recupera militares mortos do campo de batalha agora também encontra corpos de soldados russos nas cidades ao redor de Kiev, de acordo com Serhiy Lisenko, comandante da unidade.

Ele se recusou a dizer em quais cidades estava trabalhando. Por enquanto, ele disse em entrevista por telefone, eles estão deixando os russos mortos no local, não querendo correr riscos adicionais para recuperá-los.

Kofman, do instituto de pesquisa CNA, disse: “Está claro que a Rússia não pode alcançar seus objetivos políticos iniciais nesta guerra agora”. Ele disse que a Rússia deve mudar seus objetivos ou alterar sua estratégia militar “se quiser sustentar essa guerra em escala além das próximas semanas”.