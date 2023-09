Ucrânia usa helicópteros em voo na altura de árvores para disparar e conter avanço da Rússia

Os dois helicópteros voaram baixo e ruidosamente no leste da Ucrânia, fazendo barulho sobre o solo negro arado. Eles deslizaram sobre pequenos lagos que brilhavam à luz da manhã. E deslizaram através de afluentes nas colinas que circundam a região, escondendo-se dos caças russos à espreita.

A missão de terça-feira era direta: dirigir-se a uma posição inimiga em Bakhmut e lançar foguetes sobre os russos, voando ao nível das copas das árvores ou mesmo a poucos metros do chão.

Os pilotos e tripulações da 18ª Brigada de Aviação Tática, uma das quatro brigadas de aviação do exército ucraniano, desafiaram as probabilidades de sobrevivência contra a superioridade tecnológica e numérica dos russos.

Helicópteros estiveram envolvidos em combates próximos no início da guerra, o que levou a algumas perdas. Mas agora, à medida que as tropas ucranianas avançam na sua contraofensiva no leste, os aviões foram aproveitados para atuar como uma espécie de artilharia alada, lançando os seus foguetes ao longo de um arco parabólico.

O fogo pode ajudar a imobilizar as tropas inimigas ou impedir o seu avanço, disseram as tripulações.

Continua após a publicidade

Os voos são arriscados porque a Ucrânia não tem helicópteros ou tripulações de sobra, e os caças russos são fantasmas nos céus da região – muitas vezes vendo os helicópteros sem serem vistos, disseram as tripulações.

Soldado ucraniano carrega um projétil em um helicóptero de ataque no leste da Ucrânia. Aeronaves são utilizadas em missões de fogo contra alvos específicos identificados no campo. Foto: AP Photo/Bram Janssen/Arquivo

Apesar do perigo, o trabalho deles é essencial para manter a pressão sobre o inimigo, disse Yevhen Kulbida, que tem 43 anos e é vice-comandante de brigada da unidade. Talvez igualmente importante, as missões servem como uma libertação estrondosa para as tropas ucranianas sobre as quais sobrevoam. “Eles entendem que não estão sozinhos”, disse Kulbida.

O trabalho da brigada faz parte de uma operação maior no leste da Ucrânia contra as forças russas para retomar terreno na área de Bakhmut, palco de alguns dos combates mais ferozes da guerra. As tripulações disseram que estiveram envolvidas em missões recentes para apoiar a infantaria e atingir posições inimigas em Andriivka, uma vila estratégica ao sul de Bakhmut. Autoridades ucranianas disseram que capturaram a vila e outra próxima, o que permitiria às forças pressionar as linhas de abastecimento russas. As reivindicações foram contestadas por Moscou e os combates continuam no local.

Os comandantes ordenam missões de fogo de helicóptero contra alvos específicos identificados no campo. Na terça-feira, o alvo era uma posição russa numa linha de árvores em Bakhmut, e os soldados prepararam dois helicópteros Mi-8 da era soviética. Os foguetes S-8 não guiados que eles carregam têm uma chance média de 10% de atingir seus alvos, mas as tripulações experientes aumentaram essa porcentagem para algo entre 50% e 60%, disse um piloto.

Ucrânia mobiliza uma operação contra as forças russas para recuperar a cidade de Bakhmut, palco de alguns dos combates mais ferozes da guerra. Foto: Tyler Hicks/The New York Times

A missão de terça-feira foi um sucesso, disseram as tripulações, enquanto aguardavam uma avaliação dos danos dos drones de vigilância.

Continua após a publicidade

O trabalho começa quando um alvo é identificado. Só então os líderes sênior começam a trabalhar para resolver o problema matemático que têm diante de si. Dadas as distâncias e a tecnologia, as tripulações devem disparar as suas armas no local certo e na hora certa, enquanto voam a velocidades de até 200 quilômetros por hora.

Dmytro, de 30 anos, um engenheiro de voo no helicóptero líder, explicou como isso se desenrola no ar, fornecendo apenas o seu primeiro nome, de acordo com os regulamentos militares ucranianos.

As tripulações recebem rotas possíveis, disse ele, muitas vezes através das colinas baixas da região de Donetsk, que mascaram sua presença da guerra eletrônica e do fogo antiaéreo. Eles voam baixo na aproximação para evitar a detecção do radar, a cerca de nove metros do solo, mas sobre os campos eles caem para o nível de um espantalho – rugindo a cerca de 1,80 metro.

Uma vez dentro do alcance, a menos de seis quilômetros de um alvo, o piloto aponta o bico para cima no ângulo necessário para que os foguetes voem corretamente. Parte do trabalho de Dmytro é liberar as armas.

Ele conta a subida íngreme: “5, 10, 15, 20, atirar”. Raios são ejetados da parte traseira para confundir quaisquer mísseis direcionados ao calor que se dirigem em sua direção. Os helicópteros então fazem uma curva fechada e voltam.

A corrida matinal foi capturada pelo The Washington Post através de uma câmera fixada no helicóptero de Dmytro. Momentos após o pouso, tripulações se moviam rapidamente em torno dos dois helicópteros, bombeando combustível em seus tanques e carregando foguetes manualmente de volta em seus casulos para prepará-los para a próxima missão.

Este tipo de missões tornou-se rotina, disse Dmytro. Seu serviço desde 2014 incluiu 250 missões de combate, disse ele, incluindo corridas ousadas que começaram após a invasão russa em grande escala no ano passado. Ele caiu três vezes, disse ele, e sua aeronave esteve em chamas e marcada por tiros de metralhadora. A certa altura, ele ajudou a levar munição para a sitiada usina siderúrgica Azov, em Mariupol.

Continua após a publicidade

“Os primeiros dias foram os mais brilhantes e depois disso tudo ficou igual”, disse ele. Mas as missões oferecem uma tábua de salvação crítica para a infantaria ucraniana, disse ele, ao atingir os russos. Os disparos podem varrer um hectare de terra, disse ele.

Nesta semana terça-feira, Ucrânia usou dois helicópteros Mi-8 da era soviética helicópteros para mirar uma posição russa numa linha de árvores em Bakhmut (foto ilustrativa). Foto: AP/Bram Janssen

No entanto, os helicópteros Mi-8, que entraram em serviço na década de 1960, talvez sejam mais adequados para museus do que para voos de combate, disse Kulbida. Eles não oferecem avisos de detecção de mísseis. A unidade precisa de mais mísseis e aeronaves mais novas, mas o foco do apoio da aviação ocidental à Ucrânia tem sido nos F-16 de fabricação americana, em vez dos helicópteros menos visíveis. “Muitas vezes somos esquecidos”, disse Kulbida.

Yevhen, um piloto de 33 anos que comandou a aeronave líder naquele dia, ofereceu algumas soluções potenciais para as gritantes diferenças entre as aeronaves russas e ucranianas. Helicópteros como o Apache, fabricado nos EUA, são muito complicados, disse ele, mas os Estados Unidos poderiam fornecer navios de guerra Cobra desativados, que foram aposentados em 2020. A capacidade de lançar mísseis guiados ajudaria a mudar a dinâmica do campo de batalha, disse Yevhen.

As missões diárias aumentaram enormemente a experiência das tripulações, com Yevhen totalizando 110 missões de combate.

Mas a necessidade voraz de pilotos atraiu operadores menos experientes.

Continua após a publicidade

O segundo helicóptero foi comandado por um piloto tagarela de 53 anos chamado Valerii. Seu total de missões de combate até agora: 16. O disparo do foguete foi chocante no início, disse ele, mas ele se acostumou a esvaziar suas cápsulas em um piscar de olhos.

Valerii tem mais experiência em voos de carga civil e missões humanitárias, disse ele, incluindo entregas de ajuda na República Democrática do Congo e no Sudão e combate a incêndios na Indonésia.

O contraste é significativo, disse ele, mas transportar cargas mais mortíferas deu-lhe um sentido de propósito semelhante. E seu trabalho contribuiu mais do que o apoio de fogo, disse ele.

“Nossos amigos da infantaria nos enviaram interceptações de rádio dos russos, onde você pode ouvir o medo e o pânico”, disse ele. “Quando ouvem o zumbido chegando, não têm tempo de fugir e se esconder.”