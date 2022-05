THE WASHINGTON POST - O dia em que muitos na Ucrânia temiam que a Rússia intensificasse seu ataque ao país acabou sendo muito diferente. Em vez de declarar guerra formalmente, anexar áreas ocupadas ou aumentar os bombardeios, como muitos esperavam, o presidente russo, Vladimir Putin, nem sequer mencionou a Ucrânia pelo nome em seu discurso na segunda-feira comemorando o triunfo dos Aliados sobre a Alemanha nazista na 2ª Guerra.

O Dia da Vitória - quando russos e ucranianos lembram os milhões de soldados soviéticos que perderam a vida naquela luta - foi observado de uma forma mais sombria e moderada tanto na Praça Vermelha de Moscou quanto em grande parte da Ucrânia, onde foi o dia mais calmo da guerra até agora.

Segunda-feira de manhã registrou o menor bombardeio em Kharkiv - a segunda cidade mais populosa da Ucrânia - desde que o conflito começou há 75 dias, de acordo com o governador regional, Oleh Siniehubov.

As tropas ucranianas têm repelido os batalhões russos em Kharkiv nas últimas duas semanas, enquanto Moscou redireciona sua invasão para se concentrar em áreas mais ao leste.

A retirada da Rússia de áreas ao redor de Kiev há mais de um mês, e Kharkiv mais recentemente, deu a muitos ucranianos motivos de esperança, mesmo quando a Rússia consolida o controle sobre grandes partes das regiões leste e sul de Donetsk, Luhansk e Kherson.

Pessoas se abrigam em estação de metrô de Kharkiv no Dia da Vitória

Em Kharkiv, os restaurantes estavam abertos, embora o cenário fosse um centro da cidade com a maioria das empresas danificada por mais de dois meses de bombardeios quase constantes.

“Este dia é ainda mais simbólico para nós porque esperamos nossa própria vitória - e não apenas a vitória de nossos ancestrais”, disse Siniehubov.

Mais perto das linhas de frente na região de Donetsk, a calma relativa também prevaleceu - pelo menos durante as primeiras horas da manhã.

Poucas cidades soaram suas sirenes de ataque aéreo durante a noite. Na cidade de Lyman, onde os combates se intensificaram nas últimas semanas, os civis usaram o relativo silêncio para correr frenéticos para os ônibus blindados de retiradas de civis organizados pelo governo regional.

“Esperamos semanas por isso”, disse Volodmir Yutin, de 70 anos. Ele foi retirado e levado para um hospital na região de Donbas com sua mãe de 94 anos, Katerina, seu corpo pequeno enrolado em um cobertor em uma maca.

Mas sua fuga lhes trouxe pouca alegria. Eles não tinham notícias da filha de Yutin, Daria, desde 24 de abril.

“A última mensagem de texto do marido dela dizia que eles estavam em um porão e tinham comida”, disse Yutin. Ele se virou por um momento enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. “Espero que estejam vivos.”

Russos celebram Dia da Vitória com fogos de artifício em Moscou

À medida que o dia avançava, a luta recomeçou. Na estrada entre Kramatorsk e Lyman, repórteres viram espessas nuvens de fumaça, e equipes de resgate disseram que estava ficando mais difícil entrar na cidade.

“Há muitas vítimas civis lá”, disse Vitali Verona, que chefia o serviço de resgate de Lyman. “A Rússia só quer destruir tudo.”

Entre as vítimas estavam ucranianos de origem russa que ficaram em suas casas porque não achavam que as forças de Moscou os atacariam.

Deitada angustiada em uma cama de hospital de Donbas, Ludmila Krivanos disse que ignorou os pedidos de seus filhos adultos para deixar a área de Lyman, dizendo-lhes que poderia continuar com sua vida normal quando o bombardeio acabasse.

Na manhã de segunda-feira, ela foi jogada em sua cozinha por uma explosão. Quando ela ouviu seu marido, Nikolai, gritando por socorro, ela descobriu que suas pernas não se moviam.

Ludmila Krivanos se recupera em hospital na região de Donbas no Dia da Vitória

“Eu rastejei até ele e tudo o que pude ver foi sangue”, disse ela. “Somos russos, falamos russo. Nunca pensamos que os russos pudessem fazer algo assim conosco.”

Kharkiv também é uma área principalmente de língua russa.

Em uma cidade próxima, Nikolai Manailo, um veterano da 2ª Guerra de 99 anos, abriu uma garrafa de champanhe para o Dia da Vitória. Natural de Kharkiv, ele já lutou ao lado de russos.

“Quem poderia acreditar que isso poderia acontecer?” Manailo disse baixinho. Ele desejou que os dois países pudessem simplesmente se sentar em uma mesa e resolver suas diferenças tomando uma bebida.

Também houve eventos do Dia da Vitória em áreas ocupadas pelos russos, mas foram silenciados. Há dias circulavam rumores de que o Kremlin organizaria grandes eventos, como um desfile triunfal em Mariupol, onde as tropas russas assumiram o controle quase total, ou anunciaria a anexação de mais territórios da Ucrânia.

Os meios de comunicação russos publicaram imagens de civis marchando com bandeiras da extinta União Soviética e colocando flores em memoriais locais da 2ª Guerra. As multidões variaram de algumas dezenas a algumas centenas.

Volodimir Yutin, de 70 anos, conforta sua mãe, Katerina, de 94, em um hospital em Donbas

“Espero que esse mal-entendido termine logo”, disse um veterano não identificado em Vovchansk, perto de Kharkiv, com seu uniforme azul coberto de medalhas, à agência de notícias RIA Novosti.

As comemorações na Ucrânia foram limitadas pela lei marcial, que proíbe grandes reuniões.

No principal memorial da 2ª Guerra em Kharkiv - a estátua da enlutada Mãe da Pátria - os policiais verificaram os passaportes de todos que chegaram para depositar flores vermelhas.

Autoridades da cidade alertaram os moradores contra visitar os monumentos da 2ª Guerra na segunda-feira por causa do maior risco de ataque da Rússia, mas não o proibiram. Os oficiais disseram aos poucos visitantes que fossem rápidos - não mais do que cinco minutos. Restrições semelhantes estavam em vigor em Kiev e em cidades de todo o país.

O memorial de Kharkiv foi danificado por bombardeios da artilharia russa no início da guerra, deixando crateras na frente da estátua e danos no rosto de uma escultura em frente ao complexo do parque. Um memorial do Holocausto nas proximidades estava cheio de munições cluster.

A Ucrânia foi devastada pela 2ª Guerra. Kharkiv foi ocupada pelos nazistas por mais de dois anos. Em seu discurso no Dia da Vitória, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que 8 milhões de ucranianos morreram na guerra - cerca de 20% da população na época.

Zelenski comparou Putin a Adolf Hitler, dizendo que o líder russo estava “seguindo a filosofia nazista, copiando tudo o que eles faziam”. Ele previu que a Ucrânia prevaleceria no conflito atual.

“Muito em breve haverá dois Dias da Vitória na Ucrânia”, disse ele. “E alguém não terá nem um sobrando.”

Esse otimismo se reflete nos subúrbios de Kiev, onde os moradores estão começando a se reconstruir depois de passar uma março infernal sob a ocupação de um regimento russo particularmente brutal.

Voluntários limpam destroços de ataques russos em Kharkiv

Em Bucha, trabalhadores estavam restaurando o serviço Wi-Fi nas áreas intactas de um complexo de apartamentos na Rua Pushkin que foi bombardeado por um tanque russo nos primeiros dias da guerra, matando uma mulher. Moradores de um complexo de apartamentos onde uma torre de oito andares foi perfurada por uma explosão de artilharia estavam levando suas coisas de volta para casa.

Em uma igreja ortodoxa ucraniana com marcas de balas, cujo pátio serviu temporariamente como vala comum, o reverendo Andriy Halavin disse que até agora o Dia da Vitória havia passado como qualquer outro.

“Nós não temos esse culto à vitória como eles têm na Rússia”, disse Halavin. “Eles, por alguma razão, acreditam que tudo de grande e importante aconteceu há muito tempo, e agora eles avançam, mas suas cabeças ainda estão viradas para trás.”

Os ucranianos marcam o fim da 2ª Guerra na Europa com solenidade condizente com uma tragédia que atingiu muitos povos ao redor do mundo, sem glorificar o resultado, disse Halavin.

“Quando nos lembramos do passado, oramos por todas as pessoas que morreram, seja na 2ª Guerra ou nesta.”