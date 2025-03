UE anuncia plano de rearmamento de US$ 840 bilhões após cobranças de Trump

A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira, 4, um plano de defesa de € 800 bilhões (US$ 840 bilhões) para rearmar o continente em meio a desavenças com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o gasto do bloco europeu com defesa e uma pausa da ajuda militar americana a Ucrânia.

PUBLICIDADE A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o plano “ReArm” para reforçar as defesas da Europa contra uma ameaça iminente da Rússia. O anúncio ofereceu números concretos sobre investimentos após a promessa feita na segunda-feira, 3, pelos líderes europeus de reforçar suas capacidades de defesa, ao se unirem em torno do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, participa de uma conferência sobre defesa, em Bruxelas Foto: Virginia Mayo/AP

A Europa está se recuperando dos intensos dois primeiros meses do governo Donald Trump, que deixaram os EUA prontos para abandonar sua posição de mediador da paz no Ocidente.

Ameaças

Ao anunciar o plano ReArm, von der Leyen destacou as ameaças existenciais que a Europa enfrentará nos próximos anos. O anúncio da UE foi divulgado um dia após os EUA apontarem que pausaram a ajuda militar à Ucrânia depois de uma discussão acalorada entre Trump e Zelenski no Salão Oval na sexta-feira.

“Estamos vivendo o mais importante e perigoso dos tempos. Não preciso descrever a natureza grave das ameaças que enfrentamos. Ou as consequências devastadoras que teremos que suportar se essas ameaças se concretizarem”, disse von der Leyen em Bruxelas.

“Porque a questão não é mais se a segurança da Europa está ameaçada de uma forma muito real. Ou se a Europa deveria assumir mais responsabilidade por sua própria segurança. Na verdade, há muito tempo sabemos as respostas para essas perguntas.”

Líderes europeus posam para foto com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, em Londres Foto: Justin Tallis/AP

Cooperação

Liberar dinheiro para o setor de defesa na Europa exigirá um nível de cooperação sem precedentes nos 32 anos de história da UE.

Cada um dos 27 estados-membros do bloco precisará aumentar seus gastos com defesa em uma média de 1,5% do PIB, o que, segundo von der Leyen, criaria uma margem fiscal de € 650 bilhões nos próximos quatro anos.

A UE também planeja criar um novo instrumento que desbloquearia € 150 bilhões (US$ 158 bilhões) em empréstimos aos estados-membros para investimentos em defesa.

A busca da Europa para se rearmar inevitavelmente deixará decisões difíceis para os formuladores de políticas da região. Ao anunciar um aumento nos gastos com defesa para 2,5% do PIB, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o país cortaria seus gastos com ajuda internacional para preencher a lacuna de financiamento.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, conversa com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, em Londres Foto: Justin Tallis/AP

“Continuaremos trabalhando de perto com nossos parceiros na Otan. Este é um momento para a Europa. E estamos prontos para dar um passo à frente”, disse von der Leyen.

Ações de empresas do setor de defesa disparam

Enquanto a Europa pondera como aumentar seu orçamento militar, as ações das maiores empresas de defesa da Europa, BAE Systems, Rheinmetall e Thales, dispararam. Coletivamente, os grupos adicionaram cerca de US$ 30 bilhões em valor de mercado desde o início da semana. A Thales recebeu um impulso extra após anunciar os lucros na terça-feira, mostrando um aumento de 8,3% nas receitas em 2024.

Por que Donald Trump resolveu dar um bico na Otan?

Em uma coletiva de imprensa após os resultados da empresa, o CEO da Thales, Patrice Caine, disse que a Europa tem a tecnologia para se defender sozinha na defesa e indicou que a empresa tem capacidade para atender à crescente demanda de defesa da região.

Em fevereiro, a BAE também disse que seria capaz de lidar com o novo apetite militar da Europa./com NYT