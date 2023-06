UFOs nos EUA: congressistas farão audiência para investigar denúncia sobre óvnis no país

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos planeja realizar uma audiência sobre óvnis para investigar as recentes denúncias feitas por um ex-oficial da Inteligência norte-americana, que alegou que o país esconde ‘veículos extraterrestres intactos’. A informação foi dada pelo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, ao NewsNation.

A denúncia sobre os fenômenos anômalos inexplicáveis (UAP, na sigla em inglês), os populares óvnis, foi feita à imprensa por David Grusch, ex-funcionário do Departamento de Defesa dos EUA. Grusch afirma que, durante décadas, o governo recuperou “corpos de outras espécies” e que as informações estão sendo ilegalmente mantidas em sigilo sem que o Congresso saiba. O veterano da Força Aérea diz ter sofrido retaliações ao enviar provas sobre o suposto programa secreto ao Congresso.

Questionado pelo NewsNation sobre as alegações, Comer disse que planejam fazer uma audiência, afirmando que “haverá uma supervisão sobre o tema”. Na entrevista, o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara ainda mencionou que Tim Burchett e Anna Paulina Luna, membros republicanos do Congresso da Flórida e do Tennessee, estão “muito interessados sobre a denúncia”. Segundo o The Guardian, eles serão os líderes da investigação no comitê.

A lista de testemunhas para a audiência ainda não foi definida, mas legisladores disseram que desejam falar com Grusch pessoalmente para ouvir o que ele tem a dizer e que ainda querem poder verificar a possibilidade de existir mais vídeos sobre objetos voadores não identificados, para se aprofundar e obter uma explicação sobre o que supostamente foi visto.

Após uma denúncia de David Grusch, sobre supostas informações escondidas pelo governo norte-americano, o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, James Comer, disse que congressistas planejam fazer uma audiência sobre óvnis (foto de arquivo). Foto: AP Photo/Mariam Zuhaib

“O gabinete do congressista Burchett está trabalhando na logística, incluindo uma lista de testemunhas e fontes mais confiáveis que poderiam falar abertamente em uma audiência não confidencial”, disse um porta-voz de Burchett ao The Guardian. Em seu Twitter, Anna Paulina Luna disse estar “muito feliz” em anunciar que estaria liderando a investigação sobre os UAPs.

Continua após a publicidade

“Além das recentes reivindicações de um denunciante, relatórios continuam a surgir sobre fenômenos aéreos não identificados. O Comitê de Supervisão da Câmara está acompanhando esses relatórios da UAP e está nos estágios iniciais de planejamento de uma audiência.”, declarou o porta-voz do Comitê de Supervisão da Câmara, Austin Hacker, ao NewsNation. ”Os americanos, que continuam a financiar esse trabalho do governo federal, esperam transparência e supervisão significativa do Congresso”, complementou.