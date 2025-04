O último dos quatro soldados dos EUA que desapareceram na Lituânia foi encontrado morto, encerrando uma busca massiva de uma semana pelos militares cujo veículo blindado foi retirado de uma área de treinamento pantanosa, disseram os militares dos EUA na terça-feira, 1º.

Os corpos dos outros três soldados foram recuperados na segunda-feira, 31, depois que as forças armadas e autoridades dos EUA, Polônia e Lituânia desenterraram o veículo Hércules M88 de um pântano no amplo campo de treinamento Gen. Silvestras Žukauskas, na cidade de Pabradė. O Exército divulgou as identidades dos três soldados recuperados na segunda-feira, mas o nome do quarto soldado não foi tornado público, pois as notificações familiares continuam. Eles eram o sargento Jose Duenez Jr., 25, de Joliet, Illinois; o sargento Edvin F. Franco, 25, de Glendale, Califórnia; e o soldado Dante D. Taitano, 21, de Dededo, Guam.

Os soldados, parte da 1ª Brigada de Combate Blindada, 3ª Divisão de Infantaria, estavam em um exercício de treinamento tático quando eles e seu veículo foram dados como desaparecidos há uma semana, disse o exército americano.

“A semana passada foi devastadora. Hoje nossos corações carregam o peso de uma dor insuportável com a perda do nosso último Soldado Dogface”, disse o Maj. Gen. Christopher Norrie, comandante da 3ª Divisão de Infantaria, em um comunicado na terça-feira. “Embora tenhamos recebido algum encerramento, o mundo está mais escuro sem eles.”

Centenas de soldados e socorristas lituanos e americanos participaram da busca pelas densas florestas e terrenos pantanosos ao redor de Pabradė, 10 quilômetros a oeste da fronteira com Belarus, aliado da Rússia. O veículo blindado de 63 toneladas foi descoberto em 26 de março submerso em 4,5 metros de água, mas levou dias para retirá-lo do pântano.

Soldados franceses e de outros países da Otan depositam flores e velas do lado de fora da Embaixada dos EUA em Vilnius, Lituânia, para prestar homenagem aos soldados americanos que morreram em um campo de treinamento. Foto: Petras Malukas/AFP

As forças armadas lituanas forneceram helicópteros militares, aeronaves de asa fixa, sistemas aéreos não tripulados e pessoal de busca e resgate. Eles trouxeram escavadeiras adicionais, bombas de comportas e lama, outros equipamentos pesados ​​de construção, especialistas técnicos e várias centenas de toneladas de cascalho e terra para ajudar na recuperação.

Mergulhadores manobraram através de grossas camadas de lama, argila e sedimentos com visibilidade zero para chegar ao veículo na noite de domingo, 30, e prender cabos de aço para que ele pudesse ser retirado. Quando apenas três dos quatro corpos foram encontrados, os mergulhadores começaram uma busca na área do pântano pelo quarto soldado.

O general Christopher Donahue, comandante do Exército dos EUA na Europa e África, expressou gratidão aos aliados dos EUA que enviaram tropas e equipamentos para ajudar na busca e recuperação.

“Não posso dizer o suficiente sobre o apoio que nossos aliados lituanos nos deram. Nós nos apoiamos neles, e eles, junto com nossos aliados poloneses e estonianos — e nossos próprios marinheiros, aviadores e especialistas do Corpo de Engenheiros — nos permitiram encontrar e trazer nossos soldados para casa”, disse Donahue na declaração. “Este é um evento trágico, mas reforça o que significa ter aliados e amigos.”

Quem eram os soldados

De acordo com a 3ª Divisão de Infantaria, Jose Duenez Jr. era um mantenedor do sistema de tanques M1 Abrams e serviu mais de sete anos no Exército. Ele foi enviado para a Polônia em 2021 e para a Alemanha em 2022, e estava atualmente servindo no 5º Esquadrão, 7º Regimento de Cavalaria.

“O sargento Jose Duenez sempre terá um lugar especial em nossos corações. Como líder e soldado, ele deu o exemplo todos os dias — sempre o primeiro a chegar e o último a sair, recebendo cada desafio com um sorriso e uma prontidão para apoiar qualquer um que precisasse de assistência”, disse o capitão Madyson K. Wellens, um comandante de seu esquadrão.

Edvin F. Franco também era um mantenedor do sistema de tanques M1 Abrams que estava no Exército há mais de seis anos. Ele foi enviado para a Coreia em 2020 e para a Alemanha em 2022. O capitão Wellens disse que o “sorriso contagiante e a alegria genuína de Franco em estar com sua equipe eram equiparados apenas pela tenacidade e motivação. Ele nunca pedia mais de seus soldados do que estava disposto a dar a si mesmo — um verdadeiro testamento de seu caráter.” Dante D. Taitano também era um mantenedor do sistema de tanques M1 Abrams. Ele estava no Exército há quase dois anos, e esta foi sua primeira missão.

O capitão Matthew Lund, outro comandante do 5º Esquadrão, disse que “Taitano sempre será lembrado como a centelha da equipe. Ele usava um sorriso no rosto, não importava o ambiente ou a tarefa, e constantemente unia a equipe com seu carisma e risadas.”

Aproximadamente 3.500 soldados da brigada foram enviados em janeiro para locais na Polônia e nos estados bálticos para uma rotação de nove meses como parte da Operação Atlantic Resolve, que apoia aliados e parceiros da Otan após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

“Essa perda é simplesmente devastadora”, disse Norrie, o comandante da 3ª Divisão de Infantaria. “Estamos envolvendo nossos braços em volta das famílias e entes queridos de nossos soldados” durante este momento difícil. / AP