Um ataque a partir de Gaza e uma declaração de guerra israelense. E agora?

THE NEW YORK TIMES - Quase 50 anos depois da guerra do Yom Kippur de 1973, Israel foi novamente apanhado de surpresa por um ataque súbito, uma lembrança surpreendente de que a estabilidade no Oriente Médio continua a ser uma miragem sangrenta.

Ao contrário da série de confrontos com as forças palestinas em Gaza ao longo dos últimos três anos, este parece ser um conflito em grande escala montado pelo Hamas e seus aliados, com barragens de foguetes e incursões em Israel, e com israelenses mortos e capturados.

O impacto psicológico nos israelenses foi comparado ao choque do 11 de Setembro na América. Assim, depois de as forças armadas israelenses terem repelido o ataque palestino inicial, a questão do que fazer a seguir será muito importante. Há poucas boas opções para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que declarou guerra e está sendo pressionado para dar uma resposta militar de grande envergadura.

Ataques em Gaza deixaram centenas de mortos. Foto: Mahmud Hams/AFP

Dado que dezenas de israelenses morreram até agora e mais foram feitos reféns pelo Hamas, uma invasão israelense de Gaza - e mesmo uma reocupação temporária do território, algo que os sucessivos governos israelenses têm tentado evitar - não pode ser excluída.

Como Netanyahu disse aos israelenses ao declarar a guerra: “Vamos lutar contra eles com uma força e uma dimensão que o inimigo ainda não conhece”, acrescentando que os grupos palestinos iriam pagar um preço elevado.

Mas uma guerra de grandes proporções poderia ter consequências imprevistas. Seria provável que produzisse um número considerável de baixas palestinas _ tanto civis como combatentes _ prejudicando os esforços diplomáticos do presidente americano, Joe Biden, e de Netanyahu para conseguir um reconhecimento saudita de Israel em troca de garantias de defesa dos Estados Unidos.

Haveria também pressão sobre o Hezbollah, o grupo militante apoiado pelo Irã que controla o sul do Líbano, para abrir uma segunda frente no norte de Israel, como fez em 2006 depois de um soldado israelense ter sido capturado e feito prisioneiro em Gaza.

O Irã, um inimigo declarado de Israel, é um importante apoiador do Hamas e do Hezbollah e tem fornecido armas e informações a ambos os grupos.

O conflito vai unir Israel em torno do seu governo, pelo menos durante algum tempo, com a oposição cancelando as manifestações planejadas contra as alterações no Judiciário propostas por Netanyahu e obedecendo aos apelos para que os reservistas se reúnam. Isto dará a Netanyahu “total cobertura política para fazer o que quiser”, disse Natan Sachs, diretor do Centro de Política do Médio Oriente da Brookings Institution.

No entanto, acrescentou, Netanyahu já rejeitou no passado os apelos para enviar milhares de soldados para Gaza para tentar destruir grupos palestinos armados como o Hamas, tendo em conta os custos e a inevitável questão do que acontecerá no dia seguinte.

“Mas o impacto psicológico desta situação para Israel é semelhante ao do 11 de Setembro”, afirmou. “Por isso, o cálculo do custo pode ser muito diferente desta vez.”

A questão será sempre o que acontecerá depois, disse Mark Heller, um pesquisador do Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel. Quase todos os anos, as operações militares israelenses nos territórios ocupados têm sido limitadas, mas não têm trazido soluções.

“Já há muita pressão para uma incursão em grande escala, para ‘acabar com o Hamas’, mas não creio que isso vá resolver alguma coisa a longo prazo”, disse Heller.

Mas Carl Bildt, antigo primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, disse que um grande ataque israelense a Gaza era quase inevitável, especialmente se os soldados israelense fossem feitos reféns. “Se o Hamas fez prisioneiros soldados israelenses e os levou para Gaza, uma operação israelense em grande escala em Gaza parece altamente provável”, disse ele no X. “Outra guerra”. O mesmo raciocínio se aplica, presumivelmente, aos civis israelenses.

Israel e Netanyahu têm-se mostrado cautelosos quanto ao envio de forças terrestres para Gaza. Mesmo em 2002, quando Ariel Sharon era primeiro-ministro e as forças israelenses esmagaram uma revolta palestina na Cisjordânia, o governo optou por evitar o envio de forças adicionais significativas para Gaza, onde então existiam colônias israelenses.

Palestinos comemoram perto de um tanque israelense destruído na cerca da Faixa de Gaza. Foto: Yousef Masoud/AP

Israel retirou unilateralmente os seus soldados e cidadãos de Gaza em 2005, mantendo o controle efetivo de grande parte da Cisjordânia ocupada. O fracasso dessa retirada em garantir qualquer tipo de acordo de paz duradouro deixou Gaza como uma espécie de órfã, em grande parte isolada de outros palestinos na Cisjordânia e quase totalmente isolada por Israel e pelo Egito, que controlam as fronteiras de Gaza e a sua costa marítima. Os palestinos chamam frequentemente Gaza de “uma prisão a céu aberto”.

Após a retirada israelense de Gaza e o conflito de 2006, uma luta interna entre o movimento Fatah do presidente palestino Mahmoud Abbas e o movimento islâmico Hamas, mais radical, terminou com o Hamas assumindo o controle do território em 2007, levando Israel a tentar isolar Gaza ainda mais.

Mesmo durante o conflito prolongado de 2008 e 2009, as forças israelenses entraram em Gaza, mas optaram por não penetrar demasiado no território ou reocupá-lo, com um cessar-fogo mediado pelo Egito após três semanas de guerra.

Os sucessivos governos israelenses insistem que, após a retirada de 2005, deixaram de ser responsáveis por Gaza. Mas, dado o controle de Israel sobre as fronteiras e a sua esmagadora vantagem militar, muitos grupos como o B’Tselem, que monitoriza os direitos humanos nos territórios ocupados, argumentam que Israel tem responsabilidades e obrigações legais significativas em relação a Gaza, seguindo as regras internacionais de direitos humanos.

Embora o Hamas não tenha sido claro sobre as razões que o levaram a atacar agora, pode ser uma resposta aos crescentes laços de Israel com o mundo árabe, em particular com a Arábia Saudita, que estaria negociando um tratado de defesa com os Estados Unidos em troca da normalização das relações com Israel, possivelmente à revelia dos palestinos.

É esta a opinião de Amberin Zaman, analista do Al-Monitor, um site de notícias com sede em Washington que cobre o Oriente Médio. “A resposta de Israel aos ataques de hoje será provavelmente de uma escala que fará recuar os esforços dos EUA para a normalização saudita-israelense, se não os torpedear completamente”, disse ela numa mensagem no X, antigo Twitter.

A Arábia Saudita não reconhece Israel desde a sua fundação em 1948 e, até agora, tinha dado a entender que não iria sequer considerar a normalização das relações até que Israel concordasse em permitir a criação de um Estado palestino.

Mas recentemente até o governante de fato da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, veio a público e afirmou que algum tipo de acordo com Israel parecia possível. Numa entrevista à Fox News, no mês passado, ele disse que a conversa sobre a normalização era “pela primeira vez, real”.

Isso estará agora em dúvida, dependendo da duração do conflito e do número de mortos e feridos.

Mas Sachs, do Brookings, diz que os objetivos do Hamas podem ser mais simples _ fazer reféns para libertar os prisioneiros palestinos da Cisjordânia e de Gaza que estão nas prisões israelenses.

Aaron David Miller, um antigo diplomata americano que se dedica ao Oriente Médio, disse que o Hamas se sente frustrado com as quantidades de dinheiro que entram em Gaza vindas dos países árabes e com as restrições impostas aos trabalhadores que obtêm autorização para trabalhar em Israel. “Em muitos aspectos, trata-se de um ataque de sinal de força, para recordar aos israelenses que estamos aqui e que podemos fazer mal de formas imprevisíveis”, afirmou.

Israel, chocado, terá agora de lidar com os resultados daquilo a que Miller, atualmente no Carnegie Endowment, chamou o seu “excesso de confiança, complacência e falta de vontade de imaginar que o Hamas poderia lançar um ataque transfronteiriço como este”.

As ramificações da guerra e das suas consequências serão “de grande alcance e levarão muito tempo para se manifestar”, disse Sachs. Haverá comissões de inquérito aos militares e às agências de informação “e o escalão político também não escapará da culpa”.

Mas primeiro, como observou Heller, vem a guerra. “E estas coisas tendem a ficar fora de controle”, disse.