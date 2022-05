Um dos principais torturadores da ditadura argentina é condenado à perpétua pela 9ª vez

O ex-chefe de polícia Miguel Etchecolatz, um dos torturadores mais emblemáticos da ditadura argentina (1976-1983), recebeu nesta sexta-feira, 13, sua nona sentença de prisão perpétua por crimes contra a humanidade.

O Tribunal Oral Federal 1 de La Plata o condenou à prisão perpétua junto com o ex-policial Julio César Garachico por sequestro, tortura e assassinato de sete pessoas ocorridos no centro de detenção clandestino conhecido como Pozo de Arana, que funcionava em La Plata, a 60 km ao sul da capital argentina.

“Foram crimes contra a humanidade e assim devem ser qualificados”, disse o presidente do tribunal, Andrés Basso, ao ler a sentença.

Miguel Etchecolatz, em imagem de arquivo, durante um de seus julgamentos em 25 de março de 2004 em La Plata. Foto: Marcos Brindicci/Reuters Foto: MARCOS BRINDICCI / REUTERS

Etchecolatz, de 93 anos, cumpre sua pena no presídio de Ezeiza e não assistiu à leitura da sentença por estar internado com um quadro febril. Também não esteve presente Garachico, de 81 anos, que cumpre prisão domiciliar em Mar del Plata.

O tribunal concedeu à Garachico o benefício de permanecer sob prisão domiciliar, o que gerou repúdio dos presentes na sala que, aos gritos de “prisão comum, perpétua e efetiva”, tiveram de ser retirados. A leitura da sentença foi acompanhada no tribunal por um grande público composto por sobreviventes, parentes e organizações de direitos humanos.

Além das condenações, o tribunal ordenou a criação de um memorial no local onde funcionava o presídio clandestino de Arana, assim como escavações em busca de restos humanos em uma fazenda próxima onde funciona uma propriedade do Exército.

A investigação do caso Pozo de Arana começou com as provas fornecidas durante o depoimento do sobrevivente Jorge Julio López no julgamento de Etchecolatz de 2006, quando mencionou Garachico como um de seus torturadores e reconstruiu a passagem de alguns de seus companheiros pelo centro clandestino. Após esse testemunho, López desapareceu novamente e seu paradeiro ainda é desconhecido. /AFP e EFE