Um em cada cinco ucranianos fugiu de casa após a invasão russa

THE NEW YORK TIMES - Mais de um quinto das 44 milhões de pessoas que viviam na Ucrânia antes de a Rússia invadir o país no mês passado foram deslocadas internamente ou fugiram para outros países, segundo estimativas das Nações Unidas.

E para aqueles que permanecem no país, milhões enfrentam uma luta diária pela sobrevivência, pois as cidades duramente atingidas pelos combates convivem com a escassez de comida, falta de água potável, dificuldade de acesso a cuidados médicos, aquecimento e eletricidade.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) das ONU disse em um relatório deste mês que “estima-se que mais de 12 milhões de pessoas estão presas em áreas afetadas ou incapazes de sair devido a riscos de segurança elevados, destruição de pontes e estradas, bem como falta de recursos ou informações sobre onde encontrar segurança e alojamento.”

Pessoas retiradas de Mariupol desembarcam em estacionamento de shopping nos arredores Zaporizhzhia. Foto: Emre Caylak/ AFP

Na sexta-feira, 18, as Nações Unidas entregaram seu primeiro comboio de ajuda humanitária urgente para uma cidade duramente atingida no leste da Ucrânia, entregando suprimentos médicos, água engarrafada, refeições prontas e alimentos enlatados para ajudar cerca de 35 mil pessoas em Sumi.

“Esperamos que este seja o primeiro de muitos carregamentos entregues às pessoas encurraladas pelos combates”, disse Amin Awad, coordenador de crise das Nações Unidas na Ucrânia.

A velocidade com que a crise humanitária se desenrolou não tem precedentes na história moderna da Europa, transformando o que era uma nação relativamente pacífica em um pesadelo de destruição e morte em questão de semanas. Mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, e cerca de 6,5 milhões foram forçados a deixar suas casas devido aos combates, segundo a OIM.

Não há dados confiáveis sobre o número total de vítimas civis. A ONU disse na sexta-feira que pelo menos 816 civis ucranianos morreram desde o início da invasão, incluindo 59 crianças – números que provavelmente são subestimados.

Ucranianos se reúnem em portão usado como abrigo antibombas durante bombardeio em Lviv. Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Os esforços para a retirada de centenas de milhares de pessoas de cidades no leste e sul da Ucrânia continuaram sendo prejudicados neste sábado, 19, por intensos combates e violações do cessar-fogo.

“Mais de 9 mil pessoas foram retiradas da sitiada Mariupol”, disse o presidente Volodmir Zelenski, da Ucrânia, em seu discurso noturno à nação. “No total, mais de 180 mil ucranianos foram resgatados pelos corredores humanitários.”

Mas isso representa apenas uma fração dos milhões que ainda se acredita estarem presos em combates e em necessidade urgente de alívio ou fuga. Zelenski acusou as forças russas de bloquear deliberadamente a ajuda humanitária às cidades sitiadas.

“Isso é um crime de guerra”, disse ele. “Toda figura russa que der tais ordens e todo soldado russo que cumprir tais ordens serão identificados. E receberá uma passagem obrigatória de ida para Haia, para a cidade onde está localizado o Tribunal Penal Internacional.”