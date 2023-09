Um viva ao fraudador-em-chefe, Donald Trump; leia o artigo de Paul Krugman

Desde que a dívida foi inventada na antiga Suméria, sempre houve pessoas enriquecendo através de maus investimentos. O truque é fazer esses investimentos usando o dinheiro de outras pessoas.

Suponhamos, por exemplo, que um negociante use fundos emprestados para fazer investimentos arriscados em cassinos de Nova Jersey. Se os investimentos de alguma forma acabarem rendendo dinheiro, ele poderá embolsar os lucros. Mas se os investimentos falharem, ele poderá – se tiver complicado a letrinha dos contratos dos seus empréstimos ou conseguir persuadir os seus credores a não irem atrás dos seus outros ativos – ser capaz de se afastar e deixar outras pessoas com o problema. Ou seja: cara ele ganha, coroa os credores perdem.

Ele também poderá desviar parte do dinheiro emprestado, por exemplo, fazendo os cassinos lhe pagarem, ou retirar dinheiro das empresas antes que elas entrem em falência.

Imagem mostra ex-presidente americano Donald Trump durante discurso em Michigan na quarta-feira, 27. Republicano vai ser julgado por fraude em negócios Foto: Mike Mulholland/AP

Como os leitores devem ter adivinhado, este não é um exemplo hipotético. É a história do império de cassinos de Donald Trump em Nova Jersey, um empreendimento que terminou em múltiplas falências, foi um desastre para os investidores externos, mas parece ter sido bastante lucrativo para Trump.

O problema para quem quer jogar esse jogo é como convencer os credores a jogarem junto. Por que alguém arriscaria seu dinheiro em empreendimentos tão duvidosos?

Bem, existem algumas maneiras de fazer isso. Uma delas, talvez a principal história desses cassinos, é o puro poder de persuasão, apoiado por um culto à personalidade: convencer os credores de que estes empreendimentos duvidosos são na verdade bons investimentos, e você é um empresário excepcionalmente eficaz que pode transformar palha em ouro.

Além disso, você pode tentar persuadir os credores de estarem seguros, oferecendo garantias suficientes para protegê-los, mas que não são, porque você inflou o valor dos ativos investidos e possivelmente também inflou sua riqueza pessoal para fazer parecer que você é um empresário brilhante e um mutuário confiável.

É por isso que fazer afirmações falsas sobre o valor dos ativos que você controla é ilegal. E na terça-feira, o juiz Arthur F. Engoron decidiu em Nova York que Trump cometeu, de fato, fraude persistente ao sobrevalorizar os seus ativos, possivelmente em até US$ 2,2 bilhões.

Trump e os seus advogados ofereceram, segundo a minha leitura, três defesas principais contra acusações de fraude.

Primeiro, argumentaram que o valor dos imóveis é, até certo ponto, subjetivo. Na verdade, se você possui um prédio, não sabe ao certo quanto vale até tentar vendê-lo.

Jogar cara, eu ganho, coroa, você perde, com base em avaliações fraudulentas não é legal, mesmo que às vezes as apostas dêem cara

Mas embora haja alguma margem de manobra na avaliação de imóveis, ela é limitada. E Engoron decidiu que Trump foi muito além desses limites, criando um “mundo de fantasia” de avaliações indefensáveis. Por exemplo, a Organização Trump tratou os apartamentos com renda regulamentada como valendo tanto quanto os apartamentos não controlados. O juiz deu especial atenção à alegação de Trump de que tinha uma residência de 9 mil metros quadrados em Nova York, quando o número verdadeiro era de apenas 3 mil; a metragem quadrada não é subjetiva.

Em segundo lugar, os advogados de Trump argumentaram que os bancos credores foram reembolsados na totalidade, logo não houve danos. É claro que isso não foi verdade para os credores apanhados nas falências anteriores de Trump. De forma mais geral, jogar cara, eu ganho, coroa, você perde, com base em avaliações fraudulentas não é legal, mesmo que às vezes as apostas dêem cara.

Finalmente, Trump declarou nas redes sociais: “os meus Direitos Civis me foram tirados”, disse ter pedido dinheiro emprestado a “bancos sofisticados de Wall Street” que presumivelmente não teriam sido facilmente enganados por fraude. Se você sabe alguma coisa sobre as atitudes de Wall Street em relação a Trump, isso é uma verdadeira piada. Durante anos, apenas um grande interveniente de Wall Street, o Deutsche Bank, esteve disposto a negociar com ele, o que gerou muita perplexidade sobre os motivos desse banco. Eo Deutsche Bank também deixou de negociar, alegando preocupações sobre as suas declarações financeiras. Trump conseguiu pagar essa dívida, embora seja um mistério onde ele encontrou o dinheiro. Mas, como acabei de explicar, ter sorte não é desculpa para fraude.

Imagem mostra ex-presidente americano Donald Trump em um discurso em Michigan na quarta-feira, 27. Republicano tem sofrido diversas acusações nos EUA Foto: Mike Mulholland/AP

O notável na descoberta de Engoron sobre a fraude em grande escala de Trump (agora é uma decisão, não uma mera acusação) é o que diz sobre o homem que se tornou presidente e o apoio de seus eleitores.

Em 2016, alguns observadores alertaram os analistas políticos convencionais sobre subestimar as hipóteses de Trump ganhar porque não avaliavam quantos americanos acreditavam que ele era um empresário brilhante – uma crença baseada em grande parte no seu papel no reality show “O Aprendiz”. Sabemos agora que a velha piada era, no caso de Trump, a simples verdade: ele não era um verdadeiro génio empresarial; ele apenas interpretou um na TV.

Mas a verdade é que isto era óbvio, para quem quisesse ver, desde o início da ascensão política de Trump.

Gostaria de prever que esta decisão irá finalmente destruir a personalidade pública de Trump. Na realidade, porém, os seus apoiadores provavelmente vão ignorar esta decisão, em parte porque a consideram o produto de uma conspiração de esquerda, em parte porque, a esta altura, poucos dos seus apoiadores estarão dispostos a admitir que eles foram enganados por um charlatão.

Mas eles foram. E o fato de tantos americanos terem sido e continuarem a ser enganados deveria levar a um sério exame de consciência nacional.

Paul Krugman é colunista de opinião desde 2000 e também é professor do Centro de Pós-Graduação da City University of New York. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2008 por seu trabalho sobre comércio internacional e geografia econômica