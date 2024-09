‘Uma história americana’: ‘Estadão’ lança podcast com histórias e lições de presidentes dos EUA

Essas e muitas outras perguntas serão respondidas no podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos, que estreia nesta terça-feira, às 18h, no site do jornal, nas principais plataformas de podcast e no YouTube.

Em dez episódios, o ouvinte mergulhará décadas e até séculos no passado para entender a formação dos Estados Unidos como país independente, suas guerras e a ascensão como superpotência.