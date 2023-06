Uma onda pró-Rússia na Eslováquia pode ameaçar a unidade da Europa na Ucrânia

DUBNICA – Dentro da fábrica de armas, dezenas de trabalhadores se encaixam delicadamente dentro das pontas dos projéteis de artilharia de 155 milímetros que estão em demanda insaciável na guerra da Ucrânia.

Mas mesmo nesta cidade, estabelecida em torno da indústria de armas antes do início da Segunda Guerra Mundial, as entregas são divisivas.

“É combustível para as chamas”, disse Samuel Prekop, de 19 anos, enquanto se sentava com sua família em uma praça próxima, expressando objeções compartilhadas por uma crescente maioria de eslovacos.

A principal figura da polarização crescente em toda a Eslováquia é Robert Fico, um populista de esquerda socialmente conservador e duas vezes ex-primeiro-ministro, que subiu ao topo das pesquisas mais uma vez, prometendo acabar com a ajuda militar à Ucrânia e vetar sanções “inúteis” da União Europeia à Rússia.

O ex-primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, participa de coletiva de imprensa em Bratislava, Eslováquia Foto: David W Cerny / REUTERS

Para a UE, um retorno do Fico nas eleições deste outono pode significar outra brecha de veto em sua unidade política diante da agressão russa. Também pode renovar o potencial de um deslize autoritário que desafia ainda mais os ideais democráticos do bloco.

Trajetória

Fico, que foi forçado a deixar o cargo cinco anos atrás após o assassinato de um jornalista que investigava suas finanças, está vendo um ressurgimento que reflete um renascimento populista em vários países da Europa. A Alternativa para a Alemanha, de extrema-direita, está agora em pé de igualdade com os social-democratas no poder, e o Partido da Liberdade da Áustria é a principal força política do país. Na Espanha, o partido ultraconservador Vox pode ser decisivo nas eleições antecipadas do mês que vem.

Fico está “surfando em uma onda”, afirma Milan Nic, do Conselho Alemão de Relações Exteriores. “O apoio aos populistas aumentou. Há uma crise no custo de vida e os estratos sociais mais baixos lutam para sobreviver. É um ambiente onde você pode mobilizar o ressentimento.”

Fico também está se beneficiando da turbulência política da Eslováquia. A coalizão de governo pró-ucraniana já enfrentando críticas por sua forma de lidar com a pandemia, foi assolada por disputas interpartidárias domésticas e entrou em colapso em dezembro, mas mancou até maio com um gabinete de minoria.

Confiança nas instituições

Na Eslováquia, a confiança nas instituições estatais é baixa, de acordo com uma pesquisa do think tank GlobSec, com a confiança do governo em apenas 18%.

Essa frustração ajudou a corroer o apoio a Kiev, disse Nic, porque as contribuições para a Ucrânia estão associadas à liderança impopular do país.

A presidente eslovaca Zuzana Caputova e seus aliados dizem que uma campanha russa de desinformação também se enraizou, amplificada por Fico e outros políticos da oposição.

“É uma tempestade perfeita”, disse o ministro interino das Relações Exteriores, Miroslav Wlachovsky. Ele concedeu uma entrevista em Bratislava, na Eslováquia, apenas duas semanas após assumir seu novo cargo, nomeado como parte de um governo tecnocrático encarregado de governar o país até as eleições de setembro.

A cúpula dos Nove de Bucareste, posa para fotos no Castelo de Bratislava em Bratislava, Eslováquia, 06 de junho de 2023. Os líderes dos Nove de Bucareste se reúnem regularmente desde 2015 para alinhar suas posições antes das cúpulas da Otan Foto: Marcin Obara / EFE

“Certas afinidades históricas e uma certa ingenuidade sobre a Rússia são jogadas junto com o cinismo e o oportunismo da elite política eslovaca”, disse ele. “Incluindo o ex-primeiro-ministro Fico.”

Apenas 40% dos eslovacos dizem que a Rússia é a principal responsável pela guerra na Ucrânia, enquanto 34% culpam o Ocidente por provocar a Rússia, de acordo com uma pesquisa de março da GlobSec. Essa mesma pesquisa descobriu que 58% dos eslovacos votariam para permanecer na Otan, em comparação com 72% um ano antes, quando a guerra na Ucrânia contribuiu para um aumento no apoio.

Sobre a questão das armas para a Ucrânia, uma pesquisa financiada pela UE conduzida pelo Bratislava Policy Institute descobriu que 70% dos entrevistados eram contra o fornecimento de armas. E uma pesquisa da Ipsos descobriu que 60% dos entrevistados eslovacos eram contra a doação de caças MiG-29 para a Ucrânia. Entre os partidários do partido de Fico, esse número subiu para 92%.

De sua parte, Fico comparou um grupo de batalha da Otan na Eslováquia a soldados nazistas e descreveu a guerra na Ucrânia como um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Ele disse que a entrada da Ucrânia na Otan garantiria a Terceira Guerra Mundial.

Em uma reunião com Fico em abril, o embaixador dos EUA, Gautam Rana, disse que instou o líder da oposição a não se aliar ao presidente russo, Vladimir Putin, sugerindo que isso seria como apaziguar Adolf Hitler.

Alianças

Dentro da UE, algumas autoridades e diplomatas expressam preocupação com um líder que pode se aliar ao primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, na obstrução da ajuda à Ucrânia e no bloqueio de sanções à Rússia.

“Temos que manter a unidade na situação de segurança e na Rússia”, disse Zilvinas Tomkus, vice-ministro da defesa nacional da Lituânia. Ele mencionou uma recente reunião de ministros da Defesa europeus sobre a Ucrânia, durante a qual a Hungria bloqueou um pacote de ajuda. “O problema é que enviamos esta mensagem ambígua às nossas sociedades e a Moscou, e Moscou pode explorar esta mensagem, de que não há unidade entre os aliados europeus.”

“Se todos nós fizéssemos o que Viktor Orban está fazendo, não haveria mais Ucrânia independente, porque eles não teriam munição ou armamento para se defender”, disse Wlachovsky.

Ainda é incerto se Fico pode realmente voltar a ser primeiro-ministro. Sua liderança nas pesquisas vem com 17% dos votos, o suficiente para vencer uma eleição, mas ele ainda seria obrigado a formar uma coalizão governista. Em segundo lugar nas pesquisas está o partido de Peter Pellegrini, outro ex-primeiro-ministro que se separou do partido Smer de Fico há três anos e não teria clima para formar uma coalizão com ele.

O ex-primeiro-ministro da Eslováquia Robert Fico após uma coletiva de imprensa com assessores no Castelo de Bratislava Foto: Radovan Stoklasa / REUTERS

Se Fico encontrar seu caminho de volta ao alto cargo, haveria mais uma questão de saber quanto de sua retórica contra a Otan e armar a Ucrânia se manteria firme. Depois de fazer campanha com a promessa de retirar as tropas eslovacas do Iraque em 2006, Fico cumpriu essa promessa, classificando a guerra como “injusta e errada”.

Fico e outros funcionários de seu partido Smer não estavam disponíveis para entrevistas para o The Washington Post, mas Juraj Blanar, o vice-presidente do partido, respondeu a perguntas por escrito. Ele disse que se o partido voltar ao poder, apoiará a continuação da adesão da Eslováquia à Otan, mas avaliará as sanções “com base na eficácia das sanções propostas para alcançar os objetivos pretendidos e especialmente com base nos impactos econômicos e sociais da sanções à Eslováquia”.

Nic lançou dúvidas sobre a noção de que Fico seria outro Orban, com base no fato de que o mundo fragmentado da política eslovaca não lhe daria tanta influência quanto o líder húngaro desfruta. “Seja qual for o governo que for formado, será muito focado internamente”, disse Nic, embora tenha acrescentado que provavelmente incluiria o fim do apoio militar visível à Ucrânia.

Embora Blanar tenha dito que Smer pretende acabar com o armamento da Ucrânia com os estoques eslovacos - já esgotados por meio de doações -, ele disse que é muito cedo para comentar sobre os contratos.

Por enquanto, a Eslováquia está aumentando rapidamente sua produção de armas para atender às demandas da guerra. No mês passado, o governo anunciou planos para aumentar em cinco vezes a produção de projéteis de artilharia de 155 mm nos próximos dois anos.

“Estamos tentando fazer o máximo que podemos”, disse Marian Majer, vice-ministro da Defesa, “para assinar contratos e também garantir que os contratos não possam ser revertidos com muita facilidade no futuro”.