Universal Music planeja retirar catálogo de músicas do TikTok

Apesar das negociações em curso antes do vencimento do contrato existente, a Universal afirmou que o TikTok tentou pressioná-los a aceitar um acordo por um valor significativamente menor do que anteriormente acordado, não refletindo o justo valor de mercado e ignorando o crescimento exponencial da plataforma.

Enquanto as principais empresas musicais recebem royalties de plataformas de streaming e mídia social, a Universal criticou a proposta do TikTok, alegando ser uma fração do que outras plataformas sociais semelhantes pagam.