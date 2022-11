Universidades do Irã se transformam no centro dos protestos contra o regime teocrático

Publicidade

No Irã, compartilhar uma refeição pode ser um ato revolucionário. Os refeitórios universitários, que por décadas foram espaços segregados por gênero, tornaram-se uma nova linha de frente nos protestos pelo país. Nesta sexta-feira, as forças de segurança lançaram uma série de ataques contra esses estudantes, prendendo dezenas de jovens.

Estudantes cantando “mulher, vida, liberdade” correm o risco de serem expulsos, agredidos e presos em uma luta para almoçar juntos. Quando as autoridades fecharam os refeitórios em campus universitários em retaliação, os estudantes se reuniram do lado de fora, para piqueniques de protesto.

As revoltas nos restaurantes e cafeterias são uma parte pequena, mas simbólica, da agitação antigovernamental que varreu o Irã por quase dois meses, agora as manifestações mais longevas contra os líderes da República islâmica. À medida que os protestos de rua diminuíam e diminuíam, os estudantes universitários mantiveram o ímpeto do movimento.

Estudantes protestam na universidade de ciências médicas em Tabriz. Foto: AFP - 22/10/2022

Quatro estudantes de universidades de todo o Irã conversaram com o The Washington Post sobre seus papéis nos protestos, em meio à vigilância constante e à ameaça de prisão. Eles falaram sob a condição de serem identificados pelo primeiro nome, temendo represálias do Estado.

“Eles não estão apenas protestando contra a segregação de gênero, estão negando a segregação de gênero”, disse Mohammad Ali Kadivar, professor assistente do Boston College, que estudou em uma universidade no Irã. “Os alunos não estão apenas pedindo para jantar juntos, eles jantam juntos. Ou eles tentam.”

As forças de segurança invadiram repetidamente os campi e enfrentaram manifestantes estudantis. No mês passado, as forças armadas invadiram a Universidade de Tecnologia Sharif em Teerã, conhecida como MIT do Irã, e prenderam centenas de estudantes.

O chefe do Corpo da Guarda Revolucionária, a força de segurança mais temida do Irã, alertou no sábado que seria “o último dia de tumultos”, prenunciando uma nova repressão.

Mas isso não impediu os protestos. Na terça-feira, alguns estudantes universitários entraram em greve e organizaram novos atos, segurando cartazes com os nomes e rostos de colegas e professores detidos.

Mais de 130 universidades participaram de protestos em todo o país e quase 400 estudantes universitários foram presos até quarta-feira, 2, de acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA), com sede em Washington. No geral, milhares de pessoas foram detidas e centenas foram mortas, de acordo com grupos de direitos humanos, embora as restrições de relatórios tornem os números exatos difíceis de verificar.

Segundo a União dos Estudantes e grupos de direitos humanos, os ataques às universidades se intensificaram nos últimos dias, após o fim do luto de 40 dias da morte de Mahsa Amini. Em uma operação das forças de segurança nesta sexta-feira, dezenas de jovens foram presos.

A União dos Estudantes do Irã documentou mais de 40 prisões e está coletando relatórios de detenções e invasões de universidades por forças de segurança em todo o país em seu canal Telegram.

A ONG Hengaw para os Direitos Humanos, com sede na Noruega, que monitora a situação em áreas curdas no Irã, disse que o destino de dezenas de jovens presos na semana passada e dezenas de outros detidos pelas forças de segurança por participar de protestos anteriores permanece desconhecido.

Limite

Hamed, um estudante de 25 anos da Universidade Guilan em Rasht, uma cidade ao norte do Mar Cáspio, disse que as regras sobre a segregação de gênero foram aplicadas esporadicamente no passado: alguns professores, por exemplo, deixam os alunos sentados juntos na sala de aula, enquanto outros os separou.

Agora, ele disse, todos estão no limite, pois ele e seus colegas desafiaram as regras contra a mistura de gênero no refeitório.

“À medida que os protestos continuavam, mais e mais guardas universitários e, depois, mais forças à paisana foram enviados para se infiltrar entre nós”, disse ele. “Eles tiram fotos e gravam vídeos e localizam certos alunos que parecem ser mais ativos e os prendem fora da universidade”.

Hamed, que como outros falou com a condição de que apenas seu primeiro nome fosse usado, compartilhou uma mensagem de texto que ele recebeu alertando os alunos para não participarem dos protestos.

Na Universidade Razi, em Kermanshah, uma cidade predominantemente curda no oeste, Nastaran, de 20 anos, disse ao The Washington Post que os protestos ainda não se espalharam para os refeitórios “porque (os alunos) ainda estão com medo”.

“Se os protestos continuarem neste volume, em breve o faremos”, acrescentou.

Forças policiais reprimem protesto na Universidade de Tecnologia Sharif, em Teerã. Foto: AP - 07/10/2022

Os protestos persistiram porque os iranianos têm “uma dor compartilhada” de amar seu país enquanto “são privados dos direitos mais básicos de viver e querer um futuro melhor”, disse ela. “Infelizmente, o governo não tem nenhuma estratégia para enfrentar esses protestos. Suas únicas ferramentas são a opressão.”

Nastaran disse que viu crianças sem idade para serem universitárias perambulando pelo campus e tirando fotos de estudantes. Ambulâncias não identificadas, que grupos de direitos humanos dizem ter sido usadas para transportar detentos, estão estacionadas fora do campus, disse ela.

O The Washington Post, que não tem credenciamento para reportar dentro do Irã, não pôde verificar de forma independente as contas dos alunos.

O Irã tem o que os estudantes chamam de “sistema estrelado” por suposto mau comportamento, no qual vários ataques podem significar uma expulsão permanente ou proibição de frequentar o campus.

Os estudantes universitários têm sido os “portadores da tocha” dos movimentos pró-democracia no Irã, disse Foroogh Farhang, doutoranda na Northwestern University. Enquanto estudante de graduação no Irã, ela foi suspensa de sua universidade após protestos pró-democracia em 2009.

As universidades são consideradas relativamente progressistas, disse Farhang, mas também atraem estudantes de diversas origens.

As universidades representam “a qualidade multifacetada da sociedade iraniana”, disse ela.

Os alunos iranianos fazem um teste padronizado no final do ensino médio que determina em grande parte onde e o que eles vão estudar. Esse processo visa fornecer acesso igual ao ensino superior - embora haja restrições sobre o que as mulheres podem estudar e como podem participar da vida no campus.

Muitas dessas restrições foram postas em prática após a revolução de 1979, quando os xiitas derrubaram o governo do xá apoiado pelo Ocidente e estabeleceram um Estado teocrático de segurança.

Teerã apertou ainda mais seu controle após o Movimento Verde de 2009, quando milhões de iranianos saíram às ruas para protestar contra fraudes eleitorais e exigir reformas políticas. Estudantes universitários foram os principais líderes desses protestos, e muitos foram presos, torturados, expulsos permanentemente e forçados ao exílio, disse Manijeh Moradian, professor do Barnard College.

Em resposta, o governo impôs novos limites ao número de mulheres que podiam estudar certos tópicos nas universidades, fechou organizações estudantis e ampliou a presença de grupos pró-governo nos campi.

O presidente ultraconservador do Irã, Ebrahim Raisi, reprimiu ainda mais neste ano, impondo a obrigatoriedade do hijab e códigos de vestimenta mais rígidos para as mulheres.

Trecho de vídeo mostra homem à paisana disparando arma entre manifestantes na Universidade do Norte de Teerã. Foto: UGC/ AFP - 30/10/2022

A contradição de um ensino superior amplamente acessível ao lado de um profundo descontentamento político, social e econômico ajudou a tornar as universidades centrais para essa revolta, disse Moradian.

“Há essa grande expansão da educação, da educação pública gratuita, de todos esses jovens com expectativas, com esperança de que possam ter emprego. E quando essas esperanças são frustradas, você fica rebelde”, disse ela.

Enquanto os estudantes se levantaram em 2009 para exigir democracia e eleições justas, desta vez os estudantes estão “rejeitando a República islâmica como um experimento fracassado”, disse Moradian. Devido a “uma combinação de corrupção interna e má gestão e sanções de pressão máxima”, acrescentou, esta geração viu “o declínio dos padrões de vida (e) todos os esforços de reforma encerrados”.

Isso deixou estudantes como Saber, de 21 anos, que estuda ciências na Universidade de Teerã, em uma encruzilhada.

“O que eu gostaria de ver é um futuro brilhante para o Irã”, disse ele. “Mas se quero ser realista, preciso dizer que também há uma grave crise de esperança entre as pessoas. (…) Meus amigos partiram para a Europa e a América do Norte.”

Todo esforço, nos refeitórios e além, disse ele, é parte de uma luta mais ampla pela liberdade. “Essa segregação é muito mais uma tentativa do regime de mostrar seu poder do que ter algo a ver com religião ou crenças”, disse ele./COM AP