A discrição do F-35 é considerada uma das características mais marcantes deste caça e geralmente é benéfica para os militares dos Estados Unidos. Isto é, até que um dos aviões seja perdido. Um jato F-35B Lightning II avançado caiu em algum lugar perto da Base Conjunta de Charleston, na Carolina do Sul, na tarde de domingo, 17, e o piloto foi ejetado com segurança e estava em condições estáveis, disse a base.

O problema é que as equipes de resposta não têm certeza de onde o avião foi parar. O transponder do jato, que normalmente ajuda a localizar a aeronave, não estava funcionando “por algum motivo que ainda não determinamos”, disse Jeremy Huggins, porta-voz da Base Conjunta de Charleston. “É por isso que apresentamos o pedido público de ajuda.”

Em um apelo publicado nas redes sociais, a Base Conjunta de Charleston pediu ao público que contatasse a base se alguém tivesse informações sobre o paradeiro da aeronave após o acidente de domingo.

Embora seja um jato do Corpo de Fuzileiros Navais, a Força Aérea está auxiliando na procura, pois o F-35 caiu próximo à sua base. A Administração Federal de Aviação também está envolvida. A Força Aérea considera qualquer incidente que “resulte em morte, ferimentos, doença ou danos materiais” como um acidente, que requer uma investigação. A extensão dos danos ao avião que caiu no domingo não estava clara.

Quando um F-35 caiu pela primeira vez em 2018, foi inicialmente classificado como um acidente de “Classe A”, que envolve US$ 2 milhões ou mais em danos, a destruição completa do avião ou a fatalidade ou invalidez total permanente do equipe.

Os F-35 estão entre os caças mais avançados do mundo, conhecidos por seu corpo afiado e aerodinâmico e características que os protegem da detecção. “A aeronave é furtiva, por isso tem revestimentos e designs diferentes que a tornam mais difícil de detectar do que uma aeronave normal”, disse Huggins. Ele acrescentou em uma mensagem de texto na noite de domingo que as equipes ainda estavam procurando o avião. Ele se recusou a especificar a natureza do exercício em que o piloto estava envolvido no momento do incidente. O assunto está sob investigação, disse ele.

Com base na última localização conhecida do jato, disse Huggins, a busca está sendo concentrada perto do Lago Moultrie, com 23 metros de profundidade no ponto mais profundo e 22 quilômetros de diâmetro no ponto mais largo.

Esses jatos também estão entre os mais caros do mundo. Embora tenham sido considerados aeronaves críticas de “próxima geração” para os Estados Unidos e outras nações envolvidas em sua criação, os legisladores dos EUA criticaram nos últimos anos o que dizem ser custos crescentes associados ao F-35. Não ficou claro quanto valia o jato que caiu no domingo./Washington Post.