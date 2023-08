‘Pinguim’ inflável? Urso ‘fake’? ‘Leão’ que late? Conheça casos em que zoos foram acusados de fraude

O Zoológico de Hangzhou, na província de Zhejiang, no leste da China, despertou a atenção com o urso de “aparência humana”. O estabelecimento teve de vir a público para esclarecer que o suposto “homem fantasiado de urso” era, na verdade era um urso-do-sol, uma espécie menor do animal. O fato se espalho nas redes sociais, e o zoo registrou um aumento de 33% no número de visitantes desde que as imagens se tornaram virais.

Parte dessas pessoas podem ter ido para conhecer a Angela, o urso que ficou famoso nas redes sociais. Mas uma parte significativa também foi com o objetivo de tentar tirar a prova se o animal, de fato, é real. Em uma reserva de pandas na província de Sichuan, também na China, os tratadores às vezes usam fantasias de panda para limitar o estresse dos animais e seus problemas de apego humano. Alguns zoológicos também usam funcionários fantasiados para realizar exercícios de fuga de animais.

Há um histórico de estabelecimentos que tentaram ludibriar visitantes. Conheça alguns casos.

Zoológico no leste da China negou, no início da semana, que urso era uma pessoa fantasiada depois que fotos do animal em pé viralizara. Foto: Reprodução/Twitter

“Leão” que latia

Em 2013, o público foi surpreendido por um “leão africano” em um zoológico na província de Henan, na China, que latia. Não era uma espécie rara do rei da selva, mas um mastim tibetano, uma raça de cachorro que é característica por sua pelagem volumosa. Segundo a BBC, um funcionário do local disse que o cachorro, que era de um dos trabalhadores, foi colocado na jaula enquanto o leão foi estava em um centro de reprodução.

O episódio se repetiu em 2021, quando um pai levou seu filho para visitar o recinto de um leão africano na província de Sichuan, também na China, mas se deparou com um golden retriever — uma espécie muito menos feroz. De acordo com o Daily Mail, o homem falou com um membro da equipe do zoológico, que explicou que a equipe estava “ajustando as acomodações dos animais” e que ainda não havia mudado as placas nos recintos.

Em 2021, um pai levou seu filho para visitar o recinto de um leão africano em um zoo da China, mas se deparou com um golden retriever. Foto: Reprodução/Twitter

Mistura de burro e de zebra

Internautas acusaram, em julho do ano passado, um zoológico em Henan, na região central da China, de terem usado um burro para se passar como zebra, segundo o Global Times. Para além da acusação, a internet ainda criticava que a pintura era mal feita: as listras pretas supostamente haviam sido feitas somente em algumas partes do corpo. O zoológico precisou se manifestar e explicou que não se tratava de uma farsa, mas sim um zebrasno, um animal híbrido, que resulta do cruzamento entre uma zebra e um asno.

Em 2018, no Cairo, no Egito, uma foto de uma suposta zebra fake viralizou. Embora o zoológico tenha negado as acusações, veterinários apontaram que as listras provavelmente pintadas no animal não eram tão consistentes e paralelas como as da zebra. Da mesma forma, um zoológico em Gaza, em 2009, colocou um burro pintado para parecer zebra, tentando contornar as restrições israelenses de importação de animais, conforme noticiou a BBC.

Gorilas humanos

Em tom bastante decepcionado e enfurecido, um pai escreveu em uma rede social chinesa, em 2019, que havia pagado 180 yuans (R$ 122 na cotação atual), para levar seu filho conhecer gorilas no zoológico do Yancheng Wild Animal World em Changzho, mas não viu nenhum animal, somente humanos com roupas de gorilas pulando e usando balanços no recinto.

Após reclamações, o zoológico se defendeu afirmando que era uma pegadinha para entreter turistas no Dia da Mentira e que os animais eram interpretados por atores. De acordo com o Daily Mail, o local disse que não esperava que isso causasse mal-entendidos.

Cachorro-lobo

Com aparência e porte semelhante ao animal selvagem, a raça de cachorro husky frequentemente é comparada com lobos. Um zoológico de Dezhou, na província de Shandong, leste da China, levou a sério demais essa semelhança e, em 2016, colocou um husky no mesmo recinto que uma matilha de lobos.

Depois que um vídeo feito por turista se tornou viral, muitas pessoas chamaram a atenção do local manifestando preocupação com a segurança do cão. De acordo com o Daily Mail, o zoológico disse que manteve deliberadamente as duas espécies juntas para “adicionar valor de entretenimento”. Eles também falaram que o cachorro deveria estar seguro no recinto, já que os huskies “desfrutam de certo status entre a família dos lobos”. No mesmo pronunciamento, porém, o zoo confirmou que o husky havia sido ferido e que havia sido enviado para o veterinário.

Pinguins de plástico

Indo além das farsas usando seres vivos, o zoológico de Guishan, o primeiro na cidade de Yulin (China), atraiu centenas de turistas para verem pinguins extremamente raros “do Polo Sul”. Diversos moradores foram conhecer o local que prometia mostrar a vida selvagem e natureza. Mas ao chegarem lá, se depararam apenas com alguns pássaros infláveis.

Não bastando os animais não vivos, as atrações “da vida selvagem” do zoológico incluíam galinhas, gansos e uma tartaruga que o local disse ser “da sorte”. Para isso, visitantes tinham de jogar moedas ou notas na caixa de vidro em que o animal estava.