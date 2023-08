‘Urso fake’? Visitantes lotam zoológico da China depois de acusação viralizar

O urso que, no início desta semana, foi confundido nas redes sociais com um “humano disfarçado” rendeu uma multidão de visitantes a um zoológico no leste da China, desde segunda-feira, 31. Os turistas estão indo até o local para ver de perto o animal que ganhou as manchetes por ter uma postura e trejeitos de uma pessoa. O zoo, localizado na província de Zhejiang, negou que seja um ator fantasiado.

O número de visitantes no zoológico de Hangzhou aumentou 30%, para cerca de 20 mil por dia, com algumas pessoas viajando, inclusive, durante a noite, disse o diretor do zoológico para o portal local Chao News. “Depois de ver este urso em pé na internet, eu queria ver como ele se parece na vida real, então vim aqui”, disse um homem de sobrenome You ao Chao News, relatando ter acreditado apenas parcialmente no vídeo que viu online.

“Depois de termos visto o vídeo na internet, tomamos o trem de alta velocidade em Suzhou para ver a ursa. Viajamos a noite toda para chegar aqui. Ursos são muito fofinhos”, disse outro turista ao portal.

A confusão em torno do animal começou quando um vídeo publicado na rede social Weibo mostra um urso-do-sol, chamado Angela, em pé sobre uma rocha em seu zoológico, com postura ereta apoiado nas patas traseiras. Alguns usuários do Weibo começaram a duvidar da verdade do urso. Eles sugeriam que o zoológico havia colocado um humano em uma fantasia de urso.

Um internauta brincou que ser o urso provavelmente era o trabalho de verão de alguém, enquanto outro disse que as dobras proeminentes no pelo do urso pareciam muito com as de uma fantasia. Especialistas dizem que os ursos-do-sol têm pele solta que os ajuda a se esquivar dos predadores.

“Você não me entende muito bem”

O zoológico negou as acusações na segunda-feira, 31. Eles alegaram que os ursos-do-sol da Malásia são menores do que outros ursos e parecem diferentes, mas são reais. “Algumas pessoas pensam que eu pareço uma pessoa”, disse a postagem, escrita do ponto de vista do urso. “Parece que você não me entende muito bem.”

“Ontem, depois do trabalho, recebi uma ligação do gerente do parque perguntando se eu estava descansando e um bípede me substituiu”, disse o comunicado, “para minha surpresa, estou sentado nas montanhas e viralizo”, descreveu o post em nome de Angela. “Quero enfatizar novamente: sou um urso do sol malaio! Não é um urso preto! Não é um cachorro! Um urso malaio!”

Dois ursos-do-sol interagem no Zoológico de Hangzhou, na China. Também conhecida como ursos malaios, espécie é a menor de urso do mundo, com o tamanho de um cachorro grande. Foto: AFP/ China

“Quando se trata de ursos, a primeira coisa que vem à mente é uma figura enorme e um poder incrível… gigantes e perigo personificado. Nós, ursos malaios, somos pequenos, o menor urso do mundo”, disse o post.

No dia 29 de julho, um trabalhador não identificado defendeu o urso e o zoológico para uma agência de notícias chinesa em uma entrevista que circulou nas redes sociais. “Claro que é um animal de verdade, definitivamente não é uma pessoa disfarçada”, disse ele. “Nosso lugar é uma instalação estatal, tais situações não acontecerão aqui.”

O trabalhador ofereceu uma defesa de acompanhamento incomum, argumentando que as roupas de urso são simplesmente quentes demais para serem usadas no verão, quando as temperaturas chegam a 40 graus Celsius. “Se você usasse a roupa, definitivamente não aguentaria mais do que alguns minutos”, disse ele. “Você teria que se deitar.”/Com NYT.