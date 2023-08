Urso ou homem fantasiado? Zoo da Inglaterra publica vídeo para atestar que é um animal mesmo; veja

Depois que um urso-do-sol de um zoológico da China provocou um imenso debate na redes sociais sobre ele ser real ou não, um zoo da Inglaterra entrou na polêmica. Em um vídeo postado no Instagram, o zoo Paradise Wildlife Park, na cidade de Broxbourne, mostrou um urso da mesma espécie em pé, repetindo o comportamento que deu o que falar sobre o animal da China.

“Nós podemos confirmar que Kyra (o urso do vídeo) é um urso-do-sol”, escreveu o zoológico na publicação. Nos comentários, os internautas responderam com bom humor. “Não, é o Jeremy da contabilidade em traje de urso”, disse um usuário. Outro escreveu: “Pelo menos esse urso não parece estar usando calça jogger”.

Em seu site, o zoológico inglês explicou que a espécie têm o comportamento natural de ficar de pé nas patas traseiras para ter uma visão mais ampla dos arredores ou cheirar objetos distantes. Com a pose, eles também tentam intimidar inimigos, se ameaçados.

O vídeo foi publicado em apoio ao zoológico de Hangzhou, na China, que foi acusado de colocar animais vestidos de ursos depois que vídeos do animal em pé viralizaram online.

O urso-do-sol é o menor membro da família dos ursos. Também conhecidos como ursos-do-sol malaios, o nome se deve à brilhante mancha dourada em seu peito, conforme explica o Paradise Wildlife Park. Eles são do tamanho de cães grandes, com no máximo 1,3 metro de altura nas patas traseiras, em comparação com até 2,8 metros para ursos pardos e outras espécies.