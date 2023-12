Uruguai pressiona, Brasil sinaliza abertura no Mercosul, mas acordo com a China está distante

ENVIADA ESPECIAL AO RIO DE JANEIRO - As divisões internas tem sido evidentes. O Brasil tenta retomar uma posição de liderança com a defesa da integração regional, o Uruguai quer fazer negócio com a China - e já ameaçou sair do Mercosul se preciso for -, mas o Paraguai reconhece Taiwan, que Pequim vê como parte do seu território, e a Argentina virou uma incógnita. É assim que os sul-americanos chegam à Cúpula do Rio de Janeiro, com diferentes interesses para conciliar, alguns avanços, e impasses persistentes.

No encontro de ministros, Montevidéu voltou a pressionar. O chanceler Omar Paganini defendeu que o Mercosul deve retomar os mecanismos de diálogo com a China, lembrando que a última reunião ocorreu há cinco anos. E sugeriu que, se o avanço não vier em bloco, pode vir pelo do Uruguai. “Queremos todo o Mercosul com a China, mas se o Uruguai puder avançar primeiro, acreditamos que isso pode servir a todo o conjunto”.

O problema é que o Mercosul só faz esse tipo de acordo em bloco e tem priorizado o livre comércio com a Europa, não com Pequim. Pressionado pelo Uruguai enquanto tenta reapresentar o Brasil como liderança regional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sugeriu que a China poderia ser a próxima da fila, depois que o acordo com a UE fosse concluído - o que não aconteceu.

Analistas ouvidos pelo Estadão afirmam que o apelo uruguaio pode até impulsionar uma retomada das conversas com Pequim, que tem avançado na América Latina. “Evidentemente, a China também tem interesse nesse fluxo comercial. É um país que aumentou a presença na região por meio da sua estratégia de política externa e isso poderia facilitar o contato com o Mercosul”, aponta o professor de Relações Internacionais do IBMEC Christopher Mendonça.

Ainda que haja essa disposição para negociar, os entraves são muitos. O professor de Relações Internacionais da FGV Pedro Brites concorda que dá para esperar algum nível de articulação nos próximos anos, mas a passos lentos. O fato de Paraguai reconhecer Taiwan é apontado como um dos principais empecilhos, somado à falta de articulação dentro do próprio Mercosul.

63ª Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, realizada no Museu de Arte do Rio, no centro da cidade, nesta quarta-feira, 6. Pelo Brasil, Min Mauro Vieira, vice presidente Geraldo Alckmin e a Ministra Simone Tebet. Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

“Falta coordenação política. Mesmo que o bloco decida avançar para desenhar um acordo (com a China), as visões do que seria um acordo ideal na perspectiva brasileira são muito diferentes do que o Uruguai vê como ideal ou que a Argentina de Javier Milei verá como ideal”, lembra o analista.

E resta saber se o Brasil de fato tem interesse nesse acordo diante do difícil equilíbrio entre agricultura e indústria, que está entre os principais complicadores para a conclusão do acordo com a União Europeia. “Se a nossa indústria vai perder com a União Europeia, perderia ainda mais em acordo com a China. E a indústria já vem sendo dizimada sem isso”, afirma o professor de Relações Internacionais da FAAP e pesquisador do Centro de Estudos de Negociações Internacionais Vinícius Vieira, da FAAP.

“Então, se for um acordo focado em tarifas, como os chineses tendem a fazer, nós tendemos a perder então não seria negócio para ninguém”, conclui ele, mas isso no que diz respeito à perspectiva brasileira. Do ponto de vista chinês, ele considera qualquer discussão de acordo “impossível” já que Paraguai reconhece Taiwan. “A única saída seria flexibilização do bloco para que Argentina, Uruguai e Brasil negociassem individualmente, sem essa amarra do Paraguai, que reconhece Taipei como governo oficial da China e não Pequim”, pondera.

Mercosul: uma união aduaneira ‘imperfeita’

O bloco que começou como mercado comum, como o nome diz, e virou o que Christopher Mendonça define como uma “união aduaneira imperfeita”. Algo que ficou no meio do caminho entre o acordo comercial e a tarifa única.

“Como os quatro países fundadores do Mercosul possuem vantagens comparativas na área de commodities, a lista de exceções (à redução de tarifas) é muito grande. Embora esses países tenham um comércio importante, há uma série de produtos que têm dificuldade para circular dentro do bloco”, explica. “Então não tem conseguido evoluir para união aduaneira de fato”, afirma.

Essa ideia foi reforçada pelo próprio Uruguai durante o encontro no Rio. O país reclamou que, mais de trinta anos depois, o Mercosul não conseguiu superar a etapa de eliminação de barreiras o que, segundo Montevidéu, limita a mobilidade de bens e serviços. E mesmo assim, avançou para união aduaneira com a Tarifa Externa Comum e a unificação da política comercial para terceiros.

“Mais do que uma plataforma para nos inserirmos no mundo, foi priorizado o sentimento protecionista, que nos transformou em uma das regiões mais fechadas do mundo”, criticou o ministro Omar Paganini. E seguiu dizendo que as empresas uruguaias estão “decepcionadas” com o Mercosul. “As barreiras não tarifárias se multiplicaram nos últimos anos, gerando graves perturbações econômicas. Basta olhar os números. É difícil discutir integração produtiva ou cadeias de valor regionais se não formos capazes de aprimorar o livre comércio”.

Ministro das relações exteriores do Uruguai, Omar Paganini, e ministra da Economia Azucena Arbeleche na Cúpula do Mercosul no Rio. Foto: REUTERS/Pilar Olivares

O Brasil tem aproveitado o encontro no Rio para mostrar resultados dos seis meses que ocupou a presidência rotativa do bloco, mas reconhece que o comércio está aquém do desejável. O vice-presidente Gerald Alckmin comparou que, na União Europeia, cerca de 60% do comércio é feito intra-bloco e, no Mercosul, apenas 10%. “A densidade do comércio intra-bloco é um sinal de avanço na integração”, disse Alckmin, acrescentando que o número “tem crescido, mas é preciso mudar esse quadro”.

Singapura é ‘porta de entrada para Ásia’, sinaliza Brasil

Entre os resultados que o Brasil busca apresentar esta o livre comércio com Singapura, que deve ser assinado nesta quinta-feira, 7, na Cúpula do Mercosul. Esse será o primeiro acordo fora do bloco em 12 anos e foi descrito pelo vice-presidente como “porta de entrada para Ásia”. Analistas concordam que o acordo é importante, mas é também uma forma de responder às pressões internas por maior abertura comercial dentro do Mercosul.

“Houve um esforço, principalmente do Brasil, de acelerar esse processo para fazer com que o acordo saísses antes da Cúpula, como um gesto a esses países mais críticos ao Mercosul”, afirma Christopher Mendonça. “Não é um passo tão grande, mas é um passo que ajuda a credibilizar o bloco para os seus associados”, conclui.

Entre os avanços, o governo também tem destacado a expansão do Mercosul, com a entrada da Bolívia. No final do mês passado, La Paz recebeu o aval do Congresso brasileiro - o último que estava pendente e agora deve formalizar a adesão ao bloco. O país tende a agregar como potência energética, dizem especialistas, mas não tem peso para influenciar nas disputas, principalmente, pela instabilidade que enfrenta dentro de casa. “Pensando nas capacidades do bloco, será um ator importante, mas não vejo como um país-chave para resolver os problemas imediatos que o Mercosul enfrenta”, avalia Pedro Brites.

Por outro lado, o grande anúncio que era esperado para a cúpula foi descartado: o acordo com a União Europeia. Os dois lados insistem que vão manter as negociações e ainda esperam tirá-lo do papel, mas a presidência da UE vai rodar da Espanha (um dos grandes defensores do acordo) para a Bélgica a e eleição do Parlamento Europeu, em junho, encerra o que é visto como uma “janela de oportunidade”. O que também foi apontado pelo Uruguai.

“Vemos com satisfação os avanços ao decorres do ano, em especial no último semestre”, elogiou o chanceler. “Vemos esses resultados com esperança, mas também com certa preocupação pelas dificuldades que apareceram na reta final. Nossa expectativa para a conclusão se mantém intacta mas é preciso reconhecer que a janela de oportunidade está se fechando”, alertou.