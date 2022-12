Van Gogh, cão pintor que perdeu uma orelha, arrecada fundos para abrigo e consegue uma nova família

A vida tinha sido dura com Van Gogh quando a protetora Jaclyn Gartner o encontrou em fotos publicadas por um abrigo na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Com 7 anos, o mestiço de pitbull com boxer havia perdido uma orelha no cruel mundo das brigas de cães, e foi encontrado ensanguentado e encolhido dentro de um cano de esgoto, coberto de cortes e arranhões.

“Ele teve uma vida completamente horrível, mas parecia feliz, e me disseram que ele se dava bem com pessoas”, disse Jaclyn, fundadora do Happily Furever After Rescue na cidade de Bethel, Connecticut, que acolhe animais de estimação em risco de ser colocado em abrigos. “Sua orelha teve que ser removida cirurgicamente, mas Van Gogh resistiu, mesmo depois de tudo pelo que passou. Tive que resgatá-lo”, completou.

Jaclyn providenciou para que a organização sem fins lucrativos Pilots N Paws levasse Van Gogh até ela em Connecticut em junho. Ela divulgou em plataformas on-line como Facebook, Petfinder e Rescue Me que tinha um cachorro amigável de uma orelha só precisando de um lar, mas ninguém queria o animal já com certa idade e parte do corpo faltando.

Van Gogh foi encontrado na Carolina do Norte com parte da orelha arrancada, após ser utilizado em brigas de cães ilegais. Foto: Happily Furever After Rescue

“Nem um único pedido de adoção chegou”, disse ela, explicando que ele ficou temporariamente com famílias adotivas. “Eu não conseguia acreditar. Ele era o cachorro mais fofo de todos os tempos.”

Passados quatro meses do resgate, ela olhou para seu Van Gogh De uma orelha e teve uma ideia de como ela poderia torná-lo mais “adotável”.

“Eu tinha visto vídeos do TikTok de outros cães criando pinturas, então por que não Van Gogh?”, disse Jaclyn. “Ele certamente tinha o nome e a orelha para isso.”

Então ela jogou pequenas gotas de tinta brilhante em uma tela de aproximadamente 20 por 25 centímetros, selou-a em filme plástico e cobriu a parte superior com uma fina camada de manteiga de amendoim.

Van Gogh assumiu sua tarefa com o gosto de um verdadeiro artista (e amante de manteiga de amendoim).

Ele lambeu a tinta em traços dramáticos e, cinco minutos depois, quando Jaclyn decidiu que a pintura estava pronta (e Van Gogh havia comido manteiga de amendoim suficiente), ela retirou a tela. Foi perfeito.

A protetora achou que ele representou com honra Vincent van Gogh, o lendário artista pós-impressionista que criou “A Noite Estrelada” e “Girassóis”, já que os dois artistas se tornaram prolíficos.

“Ele tem uma língua rápida e criativa”, disse Jaclyn. “Levamos mais tempo para preparar a tela para ele do que para Van Gogh lamber a manteiga de amendoim e espalhar a tinta.”

Jaclyn Gartner e Van Gogh logo após a chegada do cão pintor em Connecticut. Foto: Happily Furever After Rescue

Uma das telas do cachorro foi pintada com tinta azul e amarela para recriar “A Noite Estrelada” de Vincent van Gogh.

“Fizemos a arte durante uma semana, depois convidei as pessoas para conhecê-lo em um evento de galeria de arte ao ar livre”, disse ela. “Comprei cidra espumante e pastéis e até montei pequenos estandes para as pinturas.”

Ela ficou desapontada quando apenas duas pessoas compareceram ao evento em 23 de outubro. Uma delas foi Jennifer Balbes, de Monroe, Connecticut, que segue o projeto de Jaclyn nas redes sociais.

Ela foi para casa com uma pintura de Van Gogh, comprada por US$ 40 (R$ 212) intitulada “Nuvens”.

Jaclyn ficou arrasada com o fracasso da primeira mostra de arte de Van Gogh, mas decidiu não desistir. Ela agiu no dia seguinte.

“Eu coloquei um post no Facebook que me senti mal por apenas duas pessoas terem aparecido e disse que o restante da arte ainda estava disponível”, disse ela.

De repente, todo mundo queria.

“As pinturas esgotaram em dois minutos”, disse ela, apontando que as vendas arrecadaram cerca de US$ 1.000 (R$ 5.300) para seu programa de resgate animal.

Van Gogh conseguiu uma família definitiva após o sucesso de sua carreira como pintor. Foto: Happily Furever After Rescue

Van Gogh continuou a completar pintura após pintura e, em meados de novembro, Jaclyn realizou um leilão online. Uma dezena de pinturas do cachorro foi vendida, arrecadando US$ 2.000 (R$ 10.600) adicionais para o projeto, que ela começou em 2020. Quase todos pagaram mais do que o preço pedido por cada pintura, disse ela.

“Nunca em um milhão de anos pensei que veria um cachorro se tornar popular por suas pinturas”, disse ela. “Isso realmente mudou minha vida e a dele.”

Ela disse que as pinturas trouxeram muita exposição ao seu pequeno resgate, que tem cerca de 20 voluntários. “Por causa da atenção da história de Van Gogh, agora temos outros cães encontrando lares”, disse ela.

Mais importante, disse a protetora, é que Van Gogh foi adotado em definitivo. A pessoa que o adotou, Jessica Starowitz, foi uma de suas voluntárias adotivas, e oficializou a posse do animal no último dia do leilão.

Starowitz assumiu a responsabilidade de cuidar de Van Gogh de outra família adotiva e decidiu que não poderia deixá-lo ir, disse ela.

“Assim que o vi, soube que ele seria um fracasso adotivo”, disse ela. “Ele estava brincando e lambendo todo mundo e brincando de cabo de guerra. Toda a minha família se apaixonou por ele.”

Starowitz disse que planeja manter Van Gogh abastecido com tinta e manteiga de amendoim, caso Jaclyn queira realizar qualquer outra arrecadação de fundos para sua organização sem fins lucrativos. Ela também iniciou uma página no Instagram para seu talentoso novo membro da família.

“Todo mundo ama Van Gogh, e ele ama as pessoas”, disse ela. “Sempre que ele vê um saco Ziploc e um pote de manteiga de amendoim, ele sabe que é hora de pintar. Mas agora ele está dormindo em uma grande cama almofadada no meu escritório”./ THE WASHINGTON POST