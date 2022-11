Veículo se choca com avião em aeroporto no Peru e dois bombeiros morrem; veja vídeo

Publicidade

Dois bombeiros morreram nesta sexta-feira, 18, após o veículo onde eles estavam se chocar com um avião da Latam que estava em decolagem no aeroporto de Lima, no Peru. O caso vai ser investigado pelo Ministério Público do Peru, que afirma ter visto indícios de homicídio culposo e lesões culposas.

Nas imagens divulgadas em redes sociais, a aeronave, um Airbus A320, aparece em alta velocidade em uma das pistas do aeroporto para decolar. O veículo onde os bombeiros estavam aparece na direção contrária à do avião e a princípio não parece estar em rota de colisão, mas, segundos antes da aeronave atravessar a pista, faz uma curva e os dois se chocam.

Após o incidente, o avião começa a pegar fogo. Nenhum passageiro ficou ferido, segundo a Lima Aiports Partners, que opera o aeroporto da capital peruana, e a Latam. A companhia aérea informou que a aeronave transportava 102 passageiros.

Um avião da Latam bateu em um caminhão do Corpo de Bombeiros no aeroporto de Lima, Peru. Após a colisão, o avião pegou fogo. Já o caminhão deu pt. Não há vítimas fatais dentro da aeronave pic.twitter.com/YMOh57tj7S — Plantão JF (@OcorrenciasJF) November 18, 2022

A operadora suspendeu as operações até a tarde deste sábado, 19. Isso implica numerosos voos cancelados e impacta as operações internacionais da Latam especialmente para a América do Norte, já que o aeroporto é um hub para a companhia aérea. Outros voos estão sendo desviados para o Aeroporto de Pisco, distante 250 quilômetros ao sul de Lima, de acordo com protocolos aeronáuticos.

Em nota, a Lima Aiport Partners também lamentou o incidente. “A Lima Airport Partners lamenta profundamente a perda da vida de dois membros do Corpo de Bombeiros Aeronáuticos da LAP no acidente ocorrido esta tarde entre um veículo de bombeiros e a aeronave que atendia o voo LA2213 que cobria a rota Lima-Juliaca ocorrido esta tarde”, disse em um comunicado.

Em nota, a Latam disse ter acionado o Plano de Emergência após o acidente para mobilizar as equipes disponíveis na prestação de assistência imediata aos passageiros e tripulantes a bordo. /AFP