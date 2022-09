Veja como será o funeral da rainha Elizabeth II que acontece hoje em Londres

A Elizabeth II, morta no último dia 8, terá o seu funeral realizado nesta segunda-feira, 19, em Londres. O governo do Reino Unido declarou feriado e o evento espera reunir uma multidão tão grande quanto a do funeral da princesa Diana, em 1997.

Antes do funeral propriamente dito, o caixão da rainha Elizabeth II está desde o dia 14 no Palácio de Westminster, onde vem recebendo homenagens do público. O governo britânico acredita que mais de 750 mil pessoas passaram pelo local –– há relatos de filas de mais de 8 km e até 17 horas de espera para a despedida.

O príncipe William, o príncipe Harry, a princesa Beatrice, Lady Louise, Zara Tindall, Peter Phillips, o visconde James Severn e a princesa Eugenie montaram a vigília dos netos da rainha ao redor do caixão.

Para garantir a segurança do público, foi organizada a maior operação policial da história do Reino Unido. Estarão a postos 10 mil agentes, além do reforço das forças armadas britânicas que garantirão a segurança dos demais líderes de estado que estarão no local.

É importante ressaltar que o último funeral de estado do Reino Unido foi realizado há quase seis décadas, na ocasião da morte de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, durante a Segunda Guerra Mundial.

Como será a cerimônia de despedida da rainha Elizabeth

Continua após a publicidade

A cerimônia, que acontece na Abadia de Westminster, em Londres, terá o seu início decretado impreterivelmente às 7h, no horário de Brasília. O funeral foi planejado meticulosamente ao longo dos últimos anos e deve obedecer ritos previamente estabelecidos.

Caixão da rainha Elizabeth II dentro da Catedral de St Giles, em Edimburgo, em 12 de setembro de 2022, durante um serviço de Ação de Graças por sua vida

A despedida contará com a presença de chefes de Estado e representantes de governos estrangeiros, famílias reais estrangeiras, governadores-gerais e primeiros-ministros dos Reinos.

O caixão da rainha está no Palácio de Westminster desde quarta-feira, 14, quando chegou de uma procissão vinda do Palácio de Buckingham. Nesta segunda, 19, o caixão onde repousa a monarca será carregado em procissão do Palácio até à Abadia, numa cerimônia que prevê cerca de uma hora de duração.

Dado o início do funeral, a melodia “Last Post” será executada, seguida por dois minutos de silêncio e pela leitura de lições e momentos de oração. O hino nacional encerra a cerimônia.

O caixão seguirá em procissão até o Castelo de Windsor. Durante a noite, a rainha será sepultada junto com o duque de Edimburgo – príncipe Philip, que era marido da rainha – em ritual privado na Capela Memorial do Rei George VI.

Saiba o cronograma do funeral da rainha Elizabeth II no horário de Brasília

Continua após a publicidade

2h30: Após cinco dias aberto ao público, o salão no Palácio de Westminster com o caixão de Elizabeth II fecha as portas.

4h: A Abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral, é aberta para que os convidados comecem a chegar.

6h35: O caixão da Rainha Elizabeth II é transportado até a carruagem da Marinha Real.

6h44: A carruagem da Marinha Real, acompanhada por 142 militares, parte em procissão curta até a Abadia de Westminster

6h52: A carruagem chega ao portão oeste da Abadia de Westminster, seguida a pé por seu filho mais velho e sucessor rei Charles III e outros membros da realeza. Os carregadores levantam o caixão e o levam para dentro da abadia.

7h: O decano de Westminster, David Hoyle, dá início à cerimônia. O arcebispo de Canterbury e líder espiritual da Igreja Anglicana, Justin Welby, pronuncia um sermão.

7h55: É entoado “Last Post”, toque de corneta usado em funerais e cerimônias militares. Em seguida, é solicitado dois minutos de silêncio.

Continua após a publicidade

8h: A cerimônia chega ao seu fim com a execução do hino nacional.

8h15: O caixão que guarda a Rainha Elizabeth II é transportado até o Wellington Arch e o Hyde Park Corner, perto do Palácio de Buckingham, a residência oficial dos reis em Londres.

A família real e membros das Forças Armadas dos países do Commonwealth acompanham o cortejo, ao som do sino do Big Ben e de salvas de canhão.

9h O caixão chega ao Wellington Arch e é levado para um carro fúnebre, que o transporta até o Castelo de Windsor, localizado na região oeste de Londres.

11h06: O carro fúnebre chega a Windsor e segue para o castelo.

11h40: O rei e membros da família real se unem ao cortejo a pé no Castelo de Windsor antes que a comitiva chegue à capela.

12h: A cerimônia fúnebre começa na Capela de São Jorge com a presença da família real, líderes dos países da Commonwealth e funcionários do serviço da rainha. Após 45 minutos, o caixão é colocado no panteão real.

Continua após a publicidade

15h30: O sepultamento da rainha Elizabeth II acontece em cerimônia privada na Capela de São Jorge, onde já estão os corpos de seu pai, o rei George VI, de sua mãe Elizabeth e as cinzas de sua irmã Margaret. O caixão de seu marido, o príncipe Philip, também será levado ao local.