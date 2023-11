Veja quem são os reféns libertados pelo Hamas em acordo com Israel após 49 dias de guerra

Na tarde desta sexta-feira, 24, o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, disse que os 13 reféns israelenses e 11 estrangeiros que foram libertados pelo grupo terrorista Hamas, após 49 dias de guerra, passaram por exames médicos iniciais e estão em boas condições.

Segundo Hagari, as 24 pessoas liberadas nesta sexta-feira estão sendo levados para a base aérea de Hatzerim para fazer exames físicos e mentais e telefonar para suas famílias.

Os estrangeiros, da Tailândia e das Filipinas, devem se encontrar com representantes de seus respectivos países.

Reféns israelenses libertados em 24 de novembro de 2023: Acima, da esquerda para a direita: Adina Moshe, Margalit Moses, Danielle Aloni e sua filha Emilia; no meio: Doron Asher e suas filhas Raz e Aviv, Hannah Katzir; linha inferior: Keren Munder e seu filho Ohad, Ruti Munder, Yaffa Adar e Channah Peri. Foto: Cortesia das Famílias/Times of Israel

Posteriormente, de acordo com Hagari, todos serão levados por helicópteros da Força Aérea Israelense para hospitais, onde encontrarão seus parentes pela primeira vez em 49 dias. “Não podemos nos esquecer de que cada um dos que estão voltando para casa ainda tem um membro da família ou parente que foi assassinado ou está em cativeiro em Gaza. É uma grande tristeza misturada com alegria e entusiasmo”, diz ele.

Hoje, o governo israelense divulgou uma lista com os nomes dos 13 cidadãos israelenses que foram liberados. Ainda não foram divulgadas as identidades dos reféns estrangeiros.

Continua após a publicidade

Confira abaixo os nomes dos israelenses liberados pelo Hamas:

Yafa Adar, 85

Foto sem data de Yaffa Adar, refém liberada pelo Hamas nesta sexta-feira, 24. Foto: Cortesia da família via AP

Yafa é a pessoa mais sênior do grupo de reféns liberados. Ela foi capturada pelo Hamas em 7 de outubro, e um vídeo dela sendo levada para Gaza em um carinho de golfe conduzido por soldados do grupo terrorista viralizou após o sequestro.

De acordo com o Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas, do Israel, Yafa é uma das fundadoras do kibbutz Nir Oz, que foi devastado durante o ataque e mais de um quarto da comunidade foi morta ou continua desaparecida. “Seu neto mais velho, Tamir Adar, de 38 anos e pai de dois filhos, também foi sequestrado e ainda é mantido como refém”, disse ao Times of Israel um porta-voz de Nir Oz.

Margalit Mozes, 77

Foto de Margalit Mozes. Foto: Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas via AP

Continua após a publicidade

A professora de biologia aposentada é mãe de três filhos e avó de 10. Ela também é uma sobrevivente do câncer e tem diabetes. Segundo o Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas, Margalit planejava viajar para Moçambique ano.

Ruthi Munder, 78 anos

Ela é cabeleireira e costureira aposentada. Em 7 de outubro, foi sequestrada junto com seu marido, sua filha Keren e seu único neto, Ohad (os últimos dois foram liberados junto com ela). Seu filho, Roee, foi morto pelo Hamas e seu marido de 78 anos ainda permanece em Gaza.

Keren Munder, 54 anos, e Ohad Munder, 9 anos

Foto de Karen e Ohad. Foto: Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas via AP

Keren nasceu em Nir Oz, onde foi sequestrada pelo Hamas junto com seu filho Ohad e seus pais Ruth e Avram. Keren é professora de educação física para crianças com necessidades especiais.

Hannah Katzir, 76 anos

Continua após a publicidade

Ela é mãe de três filhos, avó de seis e esposa do falecido Rami Katzir, 79 anos, que foi morto em sua casa. Seu filho Elad, de 47 anos, também foi sequestrado e ainda está em Gaza, de acordo com um porta-voz do Nir Oz, kibbutz do qual ela é membro.

Adina Moshe, 72 anos

Adina é uma educadora aposentada e moradora de Nir Oz. Ela é mãe de quatro filhos e avó de 12. Seu marido David Moshe foi morto em sua casa em 7 de outubro durante a invasão do Hamas.

Danielle Aloni, 45 anos, e Emilia Aloni, 5 anos

Danielle e sua filha Emilia foram sequestradas pelo Hamas junto com outros membros da sua família em Nir Oz. Sua irmã Sharon e outros ainda permanecem em Gaza.

De acordo com o Fórum de Famílias de Reféns e Pessoas Desaparecidas, no dia do ataque terrorista “Danielle enviou a última mensagem para sua família e disse que havia terroristas em sua casa e que temia que eles não sobrevivessem. Agora Danielle e Emilia estão a caminho de Israel”.

Channah Peri, 79 anos

Continua após a publicidade

Foto de Channah Peri Foto: via AP

Imigrante da África do Sul que estava radicada no Israel desde o ano 1960, Channah trabalhava em uma mercearia e era mãe de três filhos. Um dos seus filhos foi assassinado durante o ataque terrorista e o outro foi sequestrado pelo Hamas.

Doron Katz-Asher, 34 anos, Raz Asher, 4 anos e Aviv Asher, 2 anos

Doron foi sequestrada junto com suas duas filhas e outros familiares enquanto visitava Nir Oz. De acordo com a organização israelense que busca a liberação dos reféns, “Eles foram gravados sendo levados para Gaza”.