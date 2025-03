Vendedor de diamantes furtou US$ 400 mil em pedras originais e as trocou por réplicas baratas

Um comerciante de diamantes de Nova York se declarou culpado, na quinta-feira, 27, de furtar mais de US$ 400 mil em diamantes de dois vendedores e substituí-los por pedras mais baratas cultivadas em laboratório, em um esquema que ele operava de uma loja de Manhattan.

PUBLICIDADE Manashe Sezanayev, 41, proprietário da Rachel’s Diamonds, uma joalheria localizada no coração do distrito de diamantes, admitiu ter furtado três diamantes em que ele alegou estar interessado em comprar e trocado secretamente por versões falsas enquanto os vendedores não estavam olhando. Sezanayev foi indiciado no tribunal criminal de Manhattan em julho por acusações de roubo qualificado, fraude e posse criminosa de um instrumento falsificado por seu papel no esquema.

Ele se declarou culpado de roubo qualificado, que é um crime grave, e deve receber cinco anos de liberdade condicional, sem prisão, de acordo com o escritório do promotor de Manhattan. Sezanayev pagou US$ 200 mil em restituição e devolveu um dos diamantes roubados à vítima, informou o escritório.

Publicidade

O Tribunal Criminal de Manhattan, em Nova York. Manashe Sezanayev, que era proprietário de uma loja no distrito de diamantes de Manhattan, se declarou culpado por roubar diamantes de outros comerciantes e substituí-los por pedras mais baratas Foto: Jeenah Moon/The New York Times

“Continuaremos a processar aqueles que aproveitam os consumidores e conduzem negócios de maneira desonesta”, disse Alvin L. Bragg, promotor de Manhattan, na sexta-feira, 28. O advogado de Sezanayev, Boris R. Nektalov, se recusou a comentar.

O distrito de diamantes, um agitado ponto de comércio na 47ª Rua, no centro de Manhattan, é um dos centros de importação e exportação de diamantes mais movimentados dos Estados Unidos. O distrito, que ainda opera amplamente com base em sistemas antigos de crédito e confiança interpessoal, pode ser particularmente suscetível a golpistas e fraudes.

Em fevereiro, dois homens, em outro caso, foram acusados em uma acusação federal de revender joias e bens de luxo roubados em uma loja do distrito. Os bens haviam sido roubados por gangues sul-americanas, disseram os promotores, e um dos réus parecia estar ligado a um grupo que acredita-se ter invadido a casa de Joe Burrow, o jogador do time de futebol americano Cincinnati Bengals.

Diamantes cultivados em laboratório

O Gemological Institute of America, uma organização sem fins lucrativos que pesquisa e classifica pedras preciosas, disse em 2021 que percebeu um aumento no número de diamantes cultivados em laboratório com inscrições falsas de autenticidade.

Publicidade

O esquema de troca de diamantes de Sezanayev começou em fevereiro de 2024, disseram os promotores, quando um vendedor visitou seu escritório com dois diamantes — um no valor de US$ 185 mil e o outro de US$ 75 mil — que Sezanayev disse estar interessado em comprar.

Durante a reunião, Sezanayev levou as duas pedras até sua balança, virando-se de costas para o vendedor, e secretamente trocou-as por duas pedras cultivadas em laboratório, cortadas para se parecerem com diamantes naturais e gravadas com uma marcação falsa do instituto gemológico.

No mês seguinte, Sezanayev disse a outro comerciante de diamantes que um de seus clientes estava interessado em comprar uma pedra de US$ 200 mil do vendedor. Mais tarde naquele dia, disseram os promotores, Sezanayev comprou uma pedra cultivada em laboratório e a fez cortar e gravar para se parecer com um diamante natural.

Em 2 de abril, Sezanayev se encontrou com o vendedor e o cliente, e enquanto examinava o diamante de US$ 200 mil, trocou-o pela pedra cultivada em laboratório, que então entregou ao vendedor.

Publicidade

As fraudes com diamantes não foram o primeiro contato de Sezanayev com as autoridades. Em maio de 2017, ele foi indiciado no tribunal federal de Manhattan junto com outros 11 comerciantes por operarem um esquema de vários anos no qual enganaram atacadistas de diamantes em mais de $9 milhões.

Sezanayev se declarou culpado nesse caso e foi condenado a um ano de prisão. Ele também foi ordenado a pagar pouco mais de US$ 510 mil em restituição a uma das vítimas desse esquema.

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.