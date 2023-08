Veneza entra para a lista de lugares ameaçados de extinção, mas o impacto é criticado

Para proteger seu frágil ecossistema e sua arquitetura deslumbrante, Veneza tem adotado medidas ousadas. Nos últimos anos, a cidade proibiu a entrada de navios de cruzeiro em sua lagoa e construiu muros para impedir a entrada de marés altas.

Ainda assim, a cidade continua seriamente ameaçada, conforme alertaram especialistas da ONU nesta semana.

A agência cultural da ONU, a UNESCO, propôs em um documento divulgado na segunda-feira, 31, a inclusão de Veneza e sua lagoa na lista de Patrimônio Mundial em Perigo. O documento afirma que a cidade não fez avanços suficientes na prevenção de danos causados pelo turismo em massa, mudanças climáticas e projetos de desenvolvimento, acrescentando que as medidas corretivas propostas pela Itália “ainda são insuficientes”.

O Grande Canal a partir da ponte Rialto em Veneza, Itália, em 5 de julho de 2022. Um ex-ministro do governo disse que a cidade era "frágil", mas agora está bem posicionada para enfrentar seus desafios. Foto: Laetitia Vancon / NYT

Alguns venezianos proeminentes discordaram da crítica da UNESCO. Renato Brunetta, ex-ministro do governo que agora dirige uma fundação com o objetivo de tornar Veneza a capital mundial da sustentabilidade, disse que a cidade estava mais bem equipada do que a maioria dos lugares para enfrentar os desafios atuais, graças a iniciativas que incluem os muros marítimos e a proibição de navios de cruzeiro.

“Veneza tem sido uma cidade mais frágil do que as outras”, disse ele. “Paradoxalmente, agora ela é a mais segura.” Ele advertiu que a recomendação da agência de redirecionar grandes navios para outros portos prejudicaria a subsistência da cidade.

O gabinete do prefeito de Veneza e o Ministério da Cultura da Itália não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Continua após a publicidade

Os ativistas do clima disseram que Veneza e a Itália não deveriam perder essa oportunidade de proteger a cidade.

A lista da UNESCO, que inclui 55 locais ameaçados de extinção, desde a Cidade Velha de Jerusalém até Timbuktu, tem como objetivo estimular a conservação, de acordo com a agência. A inclusão de um local na lista obriga as ONU a desenvolver um plano de medidas corretivas juntamente com as autoridades nacionais e, em seguida, monitorar a implementação.

Uma multidão na Ponte Rialto em Veneza, Itália, em 9 de agosto de 2022. Foto: Francesca Volpi / NYT

A recomendação da UNESCO ainda não é definitiva: Ela será votada no próximo mês pelo Comitê do Patrimônio Mundial, composto por 21 estados-membros, incluindo a Itália.

Veneza já esteve perto da lista de ameaçados de extinção antes.

Em 2019, a UNESCO alertou a cidade sobre os “danos causados por um fluxo constante de navios de cruzeiro” e, em 2021, o governo proibiu os navios para evitar o que chamou de “risco real” de a cidade ser listada como Patrimônio Mundial em Perigo.

Continua após a publicidade

Um novo sistema de muros marítimos entrou em operação em 2020 e já protegeu Veneza de dezenas de marés altas que inundam a cidade e corroem edifícios antigos.

Ainda assim, a UNESCO disse esta semana que o sistema de muros marítimos não estava completo e precisava de modernização e manutenção. A agência reconheceu que projetos foram planejados ou estão em andamento para melhorar o ecossistema da lagoa, mas acrescentou que o trabalho em medidas para mitigar qualquer dano ambiental resultante dos muros do mar deve continuar.

Um teste do sistema de barreiras marítimas em Veneza, em 2022. Foto: Laetitia Vancon / NYT

A modelagem e a prevenção dos efeitos da mudança climática também seriam necessárias à medida que as marés altas em Veneza se tornassem mais frequentes, disse a UNESCO.

A agência disse que a Itália não respondeu ao seu convite para colaborar com as medidas corretivas que havia solicitado anteriormente.

Também pediu às autoridades que reduzissem a poluição no porto industrial de Marghera, nas proximidades.

Em anos anteriores, Veneza implantou ferramentas tecnológicas para monitorar e controlar o fluxo de turistas e prometeu um sistema de reserva de ingressos para visitas à cidade. Essa ideia enfrentou forte oposição de muitos residentes e ainda não se concretizou.

Continua após a publicidade

Brunetta, o ex-ministro, lembrou que, quando era jovem, costumava ajudar seu pai a vender estatuetas de gôndola perto da estação ferroviária de Veneza. Embora a cidade esteja sofrendo com o excesso de turismo, ela também precisa de turistas para sobreviver, acrescentou.

“O turismo sempre foi a força vital de Veneza”, disse ele.