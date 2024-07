Principal opositor de Maduro pede em vídeo que eleitores acompanhem apuração no fim do domingo

“Amanhã será, sem dúvida, a mais importante expressão democrática do povo venezuelano nos últimos anos. É por isso que quero reiterar o convite para exercer o direito que cada um de vocês tem de transformar o seu futuro”, disse González em um vídeo publicado no X.

Em sua mensagem, o candidato também criticou o episódio de sexta-feira, 26, quando autoridades da Venezuela fecharam as fronteiras, impediram que um grupo de ex-presidentes latino-americanos viajasse para observar as eleições e proibiram a entrada da delegação com dez deputados e senadores espanhóis em Caracas.