Segundo a assessoria de comunicação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Amorim também teve reunião com o Centro Carter, organização sem fins lucrativos fundada pelo ex-presidente americano Jimmy Carter. Representantes da entidade estão no país para acompanhar as eleições deste domingo. A informação do encontro foi noticiada pelo jornal O Globo.

Pelas redes sociais, o chanceler venezuelano disse que o encontro de sexta-feira com Amorim foi cordial, e que ambos discutiram “a impecável organização do processo por parte do nosso Poder Eleitoral; um dos mais transparentes e seguros do mundo”.