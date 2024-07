Ferro afirmou que o governo venezuelano poderia ter habilitado o voto nos Estados Unidos, mesmo sem delegações diplomáticas, mas sustentou que não quis fazê-lo.

As eleições presidenciais deste domingo decidirão entre a continuidade do chavismo, que está há 25 anos no poder, ou a vitória de uma oposição unida. Allam Chávez se mudou para a área de Miami há oito anos após deixar sua cidade natal de Barquisimeto, no norte da Venezuela.