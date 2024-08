“Registrado e classificado o maior número de presos com fins políticos conhecido na Venezuela, ao menos no século XXI”, publicou na rede X a Foro Penal, que vem registrando denúncias após as mais de 2.400 prisões ocorridas em meio à crise pós-eleitoral na Venezuela.

“Continuamos recebendo e registrando detidos”, acrescentou a ONG, ao detalhar que o aumento de “presos políticos” começou um dia depois da eleição. Dos 1.780 detidos, 114 são adolescentes.