A líder da oposição, María Corina Machado, convocou um protesto para uma das grandes avenidas de Caracas no fim da manhã no país (por volta de 13 horas no Brasil). Ao chegar ao ato, seus partidários entoaram cânticos e cantaram. Em seu discurso, ela pediu a anulação do resultado oficial do pleito. “Superamos todas as barreiras! Derrubamos todas elas”, disse. “Nunca o regime esteve tão fraco.”

O protesto ocorreu mesmo com o fantasma da repressão de 2017, que deixou quase 100 mortos já durante o governo Maduro. Mesmo assim, há medo de sair às ruas, principalmente após o aumento das ameaças do líder chavista, declarado vencedor das eleições de domingo passado pelas instituições eleitorais controladas pela ditadura, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição e de países da região.