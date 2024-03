Para participar, é preciso preencher um formulário de inscrição e publicar um vídeo no TikTok ou no Instagram, em um perfil público, usando a hashtag #HelsinkiHappinessHacks e marcando @ourfinland no Instagram ou @visitfinland.com no TikTok. No vídeo, os candidatos devem falar, em inglês, quais são seus “hacks” de felicidade e o porquê devem ser escolhidos para irem à Finlândia.

O resultado será divulgado no dia 2 maio, nos perfis da Visit Findland (os mesmos que devem ser marcados no vídeo de candidatura), que é o braço turístico do governo local. A viagem está marcada para os dias 10 a 14 de junho, com ida ao país no dia 9.