Viagens de caminhão são pesadelo para migrantes que tentam chegar aos EUA

Ciudad Juárez, France-Presse - José Mario Licona e sua família passaram 18 horas na caçamba gelada de um caminhão rumo aos Estados Unidos. Embora traumatizado, ele agradece por não ter tido o mesmo destino dos 53 migrantes que morreram asfixiados pelo calor em San Antonio no começo desta semana.

O comerciante hondurenho tentou evitar embarcar com a esposa e os três filhos (de 8, 6 e 2 anos) a bordo de um caminhão ou contêiner para fazer a travessia da fronteira entre México e Estados Unidos, pois sabia que muitos migrantes morreram nessa “modalidade de imigração” - muitos deles amontoados em veículos superlotados e sem ventilação.

Mas os “coiotes” a quem os parentes pagaram US$ 13 mil (cerca de R$ 69 mil) para levá-los ao Texas não ofereceram outra alternativa.

Criança estende a mão para agarrar jaqueta de oficial da Patrulha de Fronteira dos EUA durante apreensão de migrantes em Eagle Pass, no Texas. Foto: Chandan Khanna/ AFP

“Quando se faz o acordo, o primeiro pedido que você faz é não ser embarcado em um contêiner, mas no caminho eles fazem o que querem”, disse Licona, de 48 anos, em um albergue de Ciudad Juárez, município mexicano no Estado de Chihuahua, onde ele e a família chegaram há duas semanas, após serem expulsos pelas autoridades americanas.

O hondurenho deixou sua cidade natal, Colón, no dia 20 de maio. No percurso em busca do sonho americano, além das horas agoniantes na traseira do caminhão, José Mario levou um tiro no braço durante uma tentativa de assalto, o que ainda lhe causa dores.

Depois de deixar a Cidade do México, a família foi embarcada por coiotes na traseira de um caminhão com outras dezenas de pessoas - cerca de 100. O veículo cruzou a fronteira na cidade de Reynosa, no Estado de Tamaulipas.

De acordo com José Mario, o caminhão “não foi verificado por nenhuma autoridade” no percurso de mais de mil quilômetros. Além do medo de ser pego, o frio preocupou o comerciante. “Estava muito frio. Coloquei duas calças, três camisas e uma manta para cobrir meus filhos. Dormiram, não sentiram o caminho. Graças a Deus, estamos aqui”, contou José.

A baixa temperatura também intensificou a dor no braço, mas sua maior preocupação era alcançar o Texas, onde a família acabou se entregando para a polícia de fronteira na esperança de obter asilo.

Polícia isola o local onde caminhão foi encontrado com mais de 50 imigrantes mortos, nos arredores de San Antonio, em 27 de junho. Foto: Sergio Flores/ AFP

O hondurenho não tira da memória o acidente de um veículo que deixou 56 migrantes mortos em uma estrada em Chiapas (sul do México) no dia 9 de dezembro de 2021. Agora, acrescenta a tragédia de San Antonio (Texas), onde mais 53 morreram asfixiados na última segunda-feira, 27.

“Muitas vezes deixam os caminhões abandonados com as pessoas trancadas”, conta, arrependido de ter embarcado rumo aos EUA.

Na tragédia de San Atonio, cujo ponto de partida ainda é investigado pelas autoridades, o caminhão passou por dois pontos de controle migratório no Texas, segundo o governo mexicano. As placas, licenças e logotipos foram clonados e o veículo foi liberado para seguir viagem.

Dos 53 falecidos em San Antonio, 27 eram do México, 14 de Honduras, sete da Guatemala e dois de El Salvador. A nacionalidade de três pessoas ainda é desconhecida.

A espera de uma “exceção humanitária” para entrarem legalmente nos EUA, a esposa de José Mario confessa que não voltaria a subir em um contêiner. “É um risco para sua vida e a dos seus filhos”, disse.

Migrantes apreendidos pela Patrulha da Fronteira dos EUA são transportados na traseira de uma pick-up. Foto: Chandan Khanna/ AFP

Migrantes entrevistados pela France-Presse em outros refúgios ao longo da fronteira contam que as viagens de caminhão duram até dois dias e as pessoas são amontoadas como “animais”, com até 400 pessoas por veículo.

Por conta do calor extremo, alguns desmaiam ou tiram a roupa, outros abrem desesperadamente buracos nas cabines, além de não receberem comida e evitarem tomar água para não precisar urinar.

Quando os contêineres são refrigerados, é como estar em um “frigorífico”, descreveu uma jovem após a tragédia de Chiapas.

Foi por este motivo que Jenny, que emigrou de Honduras com suas filhas de 8 e 14 anos, se recusou a subir em um caminhão em Vilahermosa, no México, e continuou sua travessia sem os “coiotes”.

“Essa noite que eu iria sair (...) foi como a salvação de um anjo”, contou a mulher de 32 anos. Ela foge das gangues de seu país e teme que suas filhas sejam abusadas por traficantes.

Migrantes descansam depois de cruzar o Rio Grande enquanto esperam para serem detidos por agentes da Patrulha de Fronteira no Texas. Foto: Chandan Khanna/ AFP

Desde 2014, cerca de 6.430 migrantes faleceram ou desapareceram no trajeto até os Estados Unidos, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), e 850 apareceram mortos em acidentes ou por viajar em condições desumanas.

Apesar de humilhantes e arriscadas, as viagens de caminhão são caras e muitas vezes financiadas por familiares nos EUA. Para Jenny, cobraram 7.500 dólares (cerca de R$ 40 mil) por pessoa.

De acordo com a especialista em migração Dolores París, o trabalho dos traficantes de pessoas é cada vez mais complexo. As travessias são administradas por “redes cada vez mais complexas. Não viajam com um coiote só, estamos falando de empresas criminosas”, declarou.

Tranquila por não ter recorrido aos coiotes, Jenny também espera uma “exceção humanitária” no albergue da Ciudad Juárez. Em mensagem, pede ao governo dos Estados Unidos: “Toda pessoa tem o direito de uma oportunidade”.