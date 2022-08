Vice-presidente do Paraguai é acusado de corrupção pelos EUA e fala em renunciar

O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, anunciou nesta sexta-feira, 12, que apresentará sua renúncia ao cargo e desistira da corrida presidencial em 2023 após ser acusado pelo governo dos Estados Unidos de “corrupção significativa”.

Washington havia vetado o acesso de Velázquez a um visto para entrar no país, informou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

Além de Velázquez, seu colaborador próximo e consultor jurídico da Entidade Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, também foi sancionado “por participação em atos significativos de corrupção, incluindo o suborno de um funcionário público e interferência em processos públicos”, disse Blinken em um comunicado.

Hugo Velázquez (direita) ao lado do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez

Duarte “ofereceu propina a um funcionário público paraguaio para obstruir uma investigação que ameaçava o vice-presidente e seus interesses financeiros”, explicou Washington.

Segundo a Casa Branca, Duarte “abusou e explorou de sua posição pública poderosa e privilegiada dentro da Entidade Binacional Yacyretá, colocando em risco a confiança pública em um dos ativos econômicos mais vitais do Paraguai”.

Yacyretá é uma usina hidrelétrica construída entre o Paraguai e a Argentina no rio Paraná.

Gabinete afetado

Blinken estima que esses atos corruptos contribuem para a perda de confiança no governo e afetam “a percepção pública de corrupção e impunidade” no gabinete do vice-presidente.

Pouco depois de saber da decisão dos EUA, o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, afirmou estar surpreso com a notícia, mas considerou a decisão de Velázquez um alívio.

“Diante dessas circunstâncias era inaceitável a continuidade da candidatura do vice-presidente da República. Ele facilitou nossa vida e digo isso com dor porque ele é um amigo, um companheiro, mas o parabenizo por sua postura madura de priorizar os interesses e a credibilidade de nossa nação ao anunciar ao povo que renunciará como candidato e como vice-presidente”, afirmou Abdo Benítez à imprensa paraguaia.

Velázquez era um dos dois pré-candidatos do Partido Colorado à eleição presidencial que ocorrerá no Paraguai em abril de 2023. As primárias internas estão marcadas para dezembro de 2022.

O vice-presidente e seu colaborador Duarte foram punidos pela seção 7031(c), ou seja, não terão direito a visto de entrada nos Estados Unidos.

O Departamento de Estado também sanciona vários parentes, sem especificar o parentesco, de Velázquez e Duarte: Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionicio Adalberto Velázquez Giménez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, Hugo José Velázquez Escauriza, Ninfa Concepción Vera Moreira e Tamara Duarte Martínez. / AFP