O Japão atualizou para 48 o número de mortos após uma série de terremotos que chegaram a até 7,6 graus de magnitude e provocaram alerta de tsunami nesta segunda-feira, 1º, segundo a emissora NHK. As informações foram fornecidas pela Prefeitura de Ishikawa, epicentro do tremor que atingiu magnitude 7. Maioria das mortes ocorreu na cidade de Wajima, onde um incêndio destruiu várias casas.

Antes, as autoridades haviam confirmado a primeira vítima do desastre natural, um homem idoso que ficou preso em uma casa desabada na cidade de Shiga, também na província de Ishikawa. De acordo com a NHK, o homem foi resgatado e posteriormente confirmado como morto em um hospital.

Há ainda relatos de pessoas feridas e desabamentos em cinco províncias: Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama e Gifu, além de relatos de moradores que não puderam fugir e foram deixados para trás em suas casas.

Os terremotos provocaram incêndios e desabaram edifícios na costa oeste da principal ilha do Japão, Honshu. Não ficou claro quantas pessoas podem ter sido mortas ou feridas. A Agência Meteorológica do Japão relatou mais de uma dúzia de terremotos na costa de Ishikawa.

Pelo menos seis casas foram danificadas pelos terremotos, com pessoas presas dentro delas, disse o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi. Um incêndio eclodiu na cidade de Wajima, província de Ishikawa, e houve falta de eletricidade para mais de 30 mil residências, disse ele.

A agência emitiu inicialmente um grande alerta de tsunami para Ishikawa e avisos de tsunami de nível inferior para o resto da costa oeste da ilha de Honshu, bem como para a ilha principal mais ao norte, Hokkaido. O alerta foi rebaixado para tsunami normal várias horas depois, o que significa que as águas ainda podem atingir até 3 metros. Os tremores secundários também podem atingir a mesma área nos próximos dias, disse. No início da noite, no horário local, o país retirou o alerta de tsunami de mais alto nível, mas orientou os residentes das áreas costeiras para não retornarem às suas casas, pois ainda podem ocorrer ondas mortais.

Consequências do terremoto na cidade japonesa de Ishikawa Foto: Kyodo/Reuters

“Cada minuto conta”

O porta-voz Hayashi enfatizou que era fundamental que as pessoas nas áreas costeiras escapassem do tsunami que se aproximava. “Cada minuto conta. Por favor, desloquem-se para uma área segura imediatamente”, disse ele.

Muitas pessoas foram levadas para estádios, onde provavelmente terão de permanecer alguns dias. Hayashi disse que não foram confirmados relatos de mortes ou feridos nos terremotos, dizendo que a situação ainda não está clara.

Foto aérea mostra incêndios atingindo edifício na cidade japonesa de Ishikawa Foto: Yomiuri Shimbun/AFP

Militares estavam participando dos esforços de resgate, disse ele. Imagens da mídia japonesa mostraram pessoas correndo pelas ruas e fumaça vermelha saindo de um incêndio em um bairro residencial.

A Agência Meteorológica disse em entrevista coletiva transmitida nacionalmente que mais terremotos graves poderiam atingir a área na próxima semana, especialmente nos próximos dois ou três dias. Mais de uma dezena de terremotos fortes foram detectados na região, com riscos de provocar deslizamentos de terra e desabamento de casas, segundo a agência./Associated Press.