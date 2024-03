MOSCOU - Um avião de transporte militar russo com 15 pessoas a bordo caiu nesta terça-feira, 12, enquanto decolava de uma base aérea na região de Ivanovo, no oeste da Rússia, informou o Ministério da Defesa, sem esclarecer se há sobreviventes.

Oito tripulantes e sete passageiros estavam na aeronave militar Il-76, segundo o Ministério da Defesa, citado pelas agências de notícias russas. Os primeiros elementos da investigação indicam que o acidente aconteceu após um incêndio em um dos motores durante a decolagem, acrescentou o ministério. O Exército está investigando as causas exatas.

Em vídeos publicados nas redes sociais, um avião é visto com uma das asas em chamas. O acidente ocorreu pouco antes das 13h locais (7h no horário de Brasília). O piloto tentou reconduzir o avião e realizar um pouso de emergência, mas sem conseguir mudar o rumo da aeronave, o Il-76 colidiu no chão em uma região de bosques perto de um cemitério, a menos de 300 quilômetros de Moscou.

O Il-76 quadrimotor é um avião de transporte pesado que está em serviço desde a década de 1970 na Força Aérea Soviética e depois na Russa./AFP e EFE.