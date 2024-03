Duas pessoas morreram e 26 ficaram feridas nesta quarta-feira, 13, na China, após uma explosão supostamente provocada por um vazamento de gás em um restaurante na cidade de Sanhe, na província de Hebei, a cerca de de 60 quilômetros de Pequim.

O incidente aconteceu pouco antes de 8h (21h de terça-feira em Brasília) em um restaurante de frango frito localizado na zona residencial da cidade. A maior parte da estrutura do prédio foi consumida pelas chamas, restando apenas parte da construção sobre pilhas de escombros.

Um vídeo do incidente publicado pela imprensa estatal mostra uma enorme explosão, que gera uma bola de fogo e uma nuvem de fumaça perto de uma avenida muito movimentada no horário. De acordo com a emissora estatal CCTV, 14 pessoas foram hospitalizadas, incluindo duas em estado grave. "Ouvi um grande estrondo (...) que me deu um susto de morte", disse um vendedor à agência de notícias AFP. "Depois, eu vi nuvens de fumaça preta", acrescentou.

Parentes de uma das vítimas disseram ao jornal local Hongxing News que ela era proprietária de uma pousada dentro do prédio e que seu marido ainda estava desaparecido. O casal tinha acabado de mandar seu filho de 9 anos para a escola antes de a explosão acontecer.

A explosão destruiu as fachadas das lojas do lado oposto do edifício afetado, segundo imagens publicadas na plataforma de vídeos Douyin. Bombeiros mobilizaram 36 veículos e 154 funcionários do serviço de emergência, e o trânsito da região foi desviado./Associated Press e AFP.