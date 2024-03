Em outro momento do discurso, o ultradireitista se referiu a sua presença no Fórum Econômico de Davos, no mês passado. “Há muita gente que é socialista sem saber. É por isso que foi tão chocante porque eu me levantei em Davos e quase disse a eles ‘vocês são todos esquerdistas’”, declarava o presidente argentino quando quase imediatamente outro estudante parado ao seu lado também desmaiou.

O aluno, que estava pálido e parecia estar desconfortável, inicialmente se desequilibra e depois cai de joelho. A irmã do presidente argentino, Karina Milei, presta ajuda ao estudante. “Mais um?”, questionou Milei. “E sim, eu os cito e eles são infalíveis”, disse em referência aos esquerdistas. “Juro que não os menciono mais”. De acordo com o La Nacion, a transmissão ao vivo do evento foi encerrada em seguida.