Momentos antes de o jato particular colidir com uma rodovia da Flórida, o piloto havia dito calmamente a um controlador do aeroporto que a aeronave “não chegaria à pista” porque havia perdido os dois motores.

O jato, com cinco pessoas a bordo, era um Bombardier Challenger 600 e tinha como destino o aeroporto de Naples quando tentou fazer um pouso de emergência na Interstate 75 na tarde de sexta-feira. Mas testemunhas disseram que ele colidiu com um veículo - a asa do avião arrastou um carro antes de bater em uma parede. Em seguida, houve uma explosão, com chamas e fumaça preta saindo do local. Autoridades federais iniciaram uma investigação sobre o acidente.