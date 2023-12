Onze alpinistas morreram e três foram encontrados em segurança nesta segunda-feira, 4, após a erupção do vulcão Merapi, na ilha de Sumatra, na Indonésia, no domingo, 4. Equipes de resgate ainda procuram outras 12 pessoas desaparecidas em meio à contínua atividade vulcânica.

O chefe dos socorristas, Abdul Malik, informou que 75 alpinistas, todos indonésios, estavam na região quando ocorreu a erupção, dos quais 49 foram retirados entre a noite passada e esta manhã. “Há 26 pessoas que não foram retiradas, e encontramos 14, três das quais estão vivas e 11 foram encontradas mortas”, relatou Malik.

Os outros 12 alpinistas ainda estão desaparecidos, e o processo de resgate precisou ser interrompido nesta segunda-feira devido a novas pequenas erupções, que chegaram a oito, disse à imprensa local Arief Pratama, da organização nacional de busca e resgate.

O vulcão sofreu uma forte erupção no domingo, que lançou uma nuvem de cinzas e fumaça a 3 mil metros acima de sua cratera. A erupção, que durou quatro minutos e 41 segundos, ocorreu por volta das 14h54 de domingo (4h54 em Brasília), informou o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos (PVMBG) em um comunicado. O vulcão estava no nível de alerta 3 — o segundo mais alto em uma escala de quatro — desde sexta-feira, 1º.

A agência nacional de gestão de desastres indicou que continua monitorando o vulcão para tomar “medidas rápidas e administrar a evacuação dos residentes se houver uma nova atividade vulcânica importante”.

A explosão no domingo foi registrada por moradores de cidades próximas, que postaram vídeos nas redes sociais da enorme nuvem de fumaça expelida pelo vulcão, o que levou a uma chuva de cinzas na área. O alerta foi reduzido para o nível 2 nesta segunda-feira.

Equipes resgatam um dos alpinistas sobrevivente da erupção do Monte Merapi. Foto: EFE/EPA/ALI NAYAKA

Cerca de 70 alpinistas se registraram por meio de um processo de reserva online em dois pontos de entrada para começar a escalar o vulcão no sábado, 2, de acordo com a agência de conservação de recursos naturais de Sumatra Ocidental, embora nem todos tenham notificado as autoridades sobre sua chegada e partida.

O vulcão, com um pico de 2.891 metros e cujo nome se traduz como “Montanha de Fogo”, é o mais ativo da ilha de Sumatra. A Indonésia abriga mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 ainda estão ativos e 65 são classificados como perigosos. O arquipélago indonésio fica dentro do chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de 7 mil terremotos por ano, a maioria de baixa magnitude./EFE