Vídeo mostra momento exato da fuga de brasileiro em prisão nos EUA; veja

Um vídeo divulgado por autoridades da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revela o momento exato em que o brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, fugiu do presídio. A gravação tem pouco mais de 20 segundos e mostra como ele escapou com facilidade ao escalar a parede na frente das câmeras.

A fuga do brasileiro condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada deixou a polícia em alerta e mudou a rotina do subúrbio da Filadélfia, onde escolas foram fechadas por precaução.

Danilo Cavalcante está foragido há quase uma semana e é considerado perigoso. “Centenas de agentes trabalham dia e noite com a ajuda de helicópteros, drones e cães para localizar o fugitivo”, informou a promotoria do condado.

Foto do fugitivo Danilo Cavalcante foi divulgada por autoridades de subúrbio na Filadélfia, Pensilvânia, 31 de agosto de 2023. Foto: Chester County District Attorney's Office / AP

Na noite de segunda-feira, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança de um jardim botânico. No dia seguinte, um morador voltou a vê-lo na mesma região. “As equipes o procuraram por horas, mas não conseguiram encontrá-lo”, lamentou o tenente-coronel George Bivens, da polícia estadual.

As autoridades oferecem uma recompensa de US$ 20 mil por informações que ajudem a localizá-lo e, enquanto a busca continua, pedem que os moradores mantenham as portas trancadas por temer que casas sejam assaltadas.

Polícia busca por brasileiro Danilo Cavalcante que fugiu da prisão na Pensilvânia, 03 de setembro de 2023. Foto: David Maialetti/The Philadelphia Inquirer /AP

“Obviamente, ele já conseguiu roupas e outras coisas não identificadas, e queremos reduzir qualquer chance de ele conseguir mais alguma coisa. É importante mantermos a pressão sobre ele enquanto continuamos a caça”, declarou o tenente-coronel.

Nos últimos dias, a polícia mudou a estratégia e aumentou a área de buscas pelo fugitivo brasileiro. “Estão lidando com alguém que está desesperado e não quer ser pego”, concluiu Bivens./AFP