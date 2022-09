Violência no México segue alta apesar de López Obrador prometer ‘abraços, não balas’

CELAYA – O açougueiro foi assassinado, mas ninguém soube por quê. A execução ocorreu em plena luz do dia, enquanto ele trabalhava em um restaurante familiar – mais um dos inúmeros homicídios não resolvidos que ocorrem todas as semanas em Celaya, uma das cidades mais perigosas do México.

Seus colegas de trabalho e parentes choravam e bebiam tequila para se acalmar enquanto um perito forense caminhava entre as mesas ainda cheias de comida, deixadas para trás pelos clientes que fugiram durante o tiroteio.

O sofrimento desta cidade é parte da situação de segurança que piora cada vez mais no país. Policiais em lugares como Celaya afirmam que são superados em armas pelas gangues criminosas em uma guerra que as autoridades estão perdendo, enquanto forças federais destinadas a enfrentar essas batalhas com frequência dão as caras apenas depois que os tiroteios acabam.

Jesœs Rivera Peralta, secretário de segurança de Celaya, México, ao lado de seguranças oficiais, em imagem do dia 25 de agosto. Autoridade demitiu recentemente 200 policiais por corrupção e baixa performance Foto: Alejandro Cegarra / NYT

Muitas autoridades e analistas afirmam que o derramamento de sangue sem fim – sinal de um governo que perde o controle do país – foi exacerbado pela transformadora estratégia de segurança que passou a ser empreendida pelo atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, pouco após ele assumir a função, que pôs fim a operações de inteligência e tem fracassado em impedir a carnificina.

A violência segue inalterada em todo o México mês após mês: em alguns dias de agosto, cartéis de narcotraficantes e gangues espalharam caos em quatro Estados mexicanos, disparando contra policiais e soldados, incendiando estabelecimentos comerciais e veículos, e fechando estradas e empresas, incluindo em Celaya. Dias depois, o filho do prefeito de Celaya foi assassinado em frente a uma farmácia. Mais violência esta semana obrigou escolas e universidades a cancelar aulas no Estado de Zacatecas.

López Obrador tem minimizado a violência sob seu governo e culpado gestões anteriores pelo problema.

“Nossos adversários estão exagerando”, afirmou o presidente em uma conferência de imprensa recente. “Isso é algo encenado, propagandístico. Não há nenhum grande problema, mas eles querem empunhar esse cartaz da violência.”

Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, em coletiva de imprensa no Palácio Nacional, Cidade do México, nesta quarta-feira, 31. Obrador minimiza violência no México e culpa gestões passadas Foto: Mario Guzmán / EFE

Mas, em Celaya, a tarde do ataque no restaurante não passou de uma ocorrência corriqueira para uma quarta-feira. Aparentemente todos nesta cidade de cerca de 500 mil habitantes, no centro do México, conhecem alguém que foi morto ou desapareceu. O índice de homicídios na cidade subiu 32% nos primeiros quatro meses do ano em comparação com o mesmo período de 2021. Voluntários da comunidade encontram-se semanalmente para procurar corpos. O governo raramente é capaz de evitar a violência ou levar perpetradores à Justiça.

Celaya foi no passado um polo de prosperidade e paz no Estado de Guanajuato, com várias grandes rodovias e ferrovias nacionais conectando-a aos Estados Unidos. Uma vibrante indústria automobilística atraiu famílias japonesas para viver em meio à sua arquitetura colonial, trabalhando em fábricas da Honda e outras empresas internacionais.

Mas Celaya tomou um rumo brutalmente oposto quatro anos atrás, quando uma das mais poderosas organizações criminosas do México, o Cartel de Jalisco Nova Geração, entrou em confronto com uma gangue da região por território. Agora, o governo local luta para assegurar o controle sobre a segurança, e muitos estrangeiros e mexicanos ricos se mudaram.

“Isso se chama ‘fenômeno barata’. Eles estão cruzando fronteiras de um Estado para outro”, afirmou o bispo católico de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, a respeito dos cartéis. O religioso afirmou que a violência o compeliu a denunciar a situação, o que a Igreja normalmente evita. Neste verão, o país ficou estarrecido quando homens armados executaram dois sacerdotes no norte do México, após uma pessoa que eles perseguiam receber abrigo em sua igreja.

O problema, disse o bispo, é a falta de um plano eficaz do governo em nível nacional, percepção que é compartilhada por autoridades da polícia municipal e pelo chefe de segurança do Estado de Guanajuato.

Políticas de López Obrador

López Obrador declarou famosamente que sua estratégia de segurança seria de “abraços, não balas” – investindo nas comunidades para combater a pobreza que alimenta a criminalidade e dissolvendo a Polícia Federal para constituir uma Guarda Nacional de liderança civil, uma força policial que seria “incorruptível”.

Mas sob essas mudanças, o México perdeu aproximadamente metade de sua capacidade em inteligência para investigar e desmantelar as vastas redes criminosas do país, alimentando a impunidade que possibilita o crime.

“O que o governo deveria fazer? Governar. E o que um médico deveria fazer? Cuidar dos doentes. Um engenheiro civil? Construir estradas”, afirmou o bispo.

O presidente nega que o México tenha ficado mais violento ao longo da primeira metade de seu mandato de seis anos, que termina em 2024. O índice de homicídios caiu aproximadamente 3% desde 2018, quando ele assumiu o cargo, mas os cartéis ampliaram seu alcance. No ano passado, a violência causou eventos de “deslocamento massivo” que fizeram 44.905 mexicanos fugirem de suas casas – um aumento de quase cinco vezes em relação ao ano anterior, de acordo com a Comissão Mexicana de Defesa e Promoção de Direitos Humanos.

Quando López Obrador desmantelou a Polícia Federal, em 2019, com base em preocupações documentadas em relação a corrupção, ele criou a nova Guarda Nacional sob liderança civil do Ministério de Segurança e Proteção Cidadã, destinada a enfrentar a criminalidade e possibilitar ao governo retirar os militares das ruas. Agora, a expectativa é que ele transfira essa força para o Ministério da Defesa.

Até aqui, a Guarda Nacional não garantiu a segurança que o presidente prometeu. Muitos ex-agentes da Polícia Federal se recusaram a integrar a nova corporação em razão de reduções salariais. Outros que se juntaram logo partiram, porque os ex-oficiais militares que lideram a Guarda Nacional não os tratavam como iguais, de acordo com policiais entrevistados.

Redução das forças policiais

A dissolução da Polícia Federal também significou que a força mexicana anti criminalidade foi reduzida pela metade da noite para o dia, de acordo com uma autoridade dos EUA que falou anonimamente para compartilhar detalhes sensíveis. A Polícia Federal do México tinha cerca de 10 mil investigadores; sua Guarda Nacional tem apenas poucas centenas, afirmou a autoridade.

Alejandro Hope, analista de segurança com base na Cidade do México, analisou dados do governo e afirmou que, apesar de a Guarda Nacional ter quase o triplo do tamanho de sua antecessora, ela realizou apenas 8 mil prisões no ano passado, contra cerca de 21.700 prisões realizadas pela Polícia Federal em 2018. Apenas 14 prisões da Guarda Nacional resultaram de operações de inteligência.

“Sem boa inteligência e unidades de investigação, você fica sempre apagando incêndios, em vez de evitar que eles ocorram”, afirmou Cecilia Farfán Méndez, pesquisadora especializada em segurança da Universidade da Califórnia, em San Diego.

Graduadas autoridades mexicanas concordam.

“Os setores de inteligência que a Polícia Federal possuía praticamente desapareceram”, afirmou Sophia Huett López, chefe de segurança do governo do Estado de Guanajuato.

“Aqui, o trabalho da Guarda Nacional é puramente de patrulhamento”, afirmou ela, acrescentando que uma investigação profunda é necessária para acabar com organizações criminosas.

Ambulante vende chapéus e bandeiras mexicanas em Celaya, onde muitos vendedores afirmam que estão sob constante extorsão de cartéis e gangues, em imagem do dia 23 deste mês. Polícia local afirma que tem menos poder de fogo que os cartéis Foto: Alejandro Cegarra / NYT

Em Celaya, como em muitas outras cidades e vilarejos mexicanos, a força municipal de policiamento é pequena demais. Segundo recomendações das Nações Unidas, uma cidade do tamanho de Celaya deveria possuir uma força policial de 2,3 mil agentes; mas a polícia do município tem 900.

O secretário de segurança de Celaya, Jesús Rivera Peralta, afirmou que tentou combater o aliciamento e recentemente demitiu 200 policiais por corrupção ou desempenho aquém do esperado.

Assim como em grande parte do México, a corrupção é profundamente instituída em Celaya. Dois policiais da cidade que pediram anonimato para falar abertamente se queixaram por ter descoberto drogas e mochilas com a insígnia do cartel dentro de carros de seus superiores.

Com um constante fluxo de armamentos contrabandeados dos EUA, onde as leis que regem o comércio de armas são menos rígidas, as gangues superam em armas a polícia de Celaya. Ao longo dos meses recentes, granadas foram arremessadas contra patrulhas policiais. Após a explosão de violência por todo o México, em agosto, diretores de uma das maiores escolas de ensino médio de Celaya se reuniram com Rivera e suas mais graduadas autoridades de segurança e imploraram maior proteção dos criminosos que assediam os estudantes a caminho da aula, assaltando-os e vendendo-lhes drogas.

“Será possível estabelecer uma unidade de vigilância nas imediações?”, perguntou a diretora de ensino Maura Martínez. “Temos esse sonho, mas será que é possível?”

“O problema é que, ultimamente, os postos de controle de segurança viraram abatedouros para policiais”, disse o chefe de polícia Edgar Chávez, afirmando que eles darão o seu melhor para melhorar as condições de segurança.

O número de homicídios em Celaya saltou de menos de 80 em 2010 para mais de 800 em 2020, baixando para cerca de 640 no ano passado – e centenas de pessoas desapareceram.