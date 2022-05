Vítimas do edifício que desabou na Flórida chegam a acordo de quase US$ 1 bilhão

Sobreviventes e famílias das vítimas do colapso do condomínio Champlain Towers South em Surfside, na Flórida, que matou 98 pessoas no ano passado, chegaram a um acordo de US$ 997 milhões (R$ 5,12 bilhões) como compensação por suas perdas impressionantes de vidas e propriedades.

O acordo, revelado em uma audiência nesta quarta-feira, 11, e ainda pendente de aprovação final, inclui companhias de seguros, desenvolvedores de um prédio adjacente e outros réus no extenso processo civil. Ele acontece seis semanas antes do primeiro aniversário da tragédia de 24 de junho.

O Champlain Towers South, de 12 andares, perto de Miami Beach, desmoronou abruptamente em junho de 2021. Equipes vasculharam os escombros por mais de um mês para recuperar e identificar os restos mortais das vítimas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Equipes de emergência buscam por sobreviventes entre os escombros do Champlain Towers South, em Surfside Foto: Giorgio Viera/AFP

“Estou chocado com este resultado, achei fantástico”, disse o juiz Michael Hanzman, do Tribunal do Circuito do Condado de Miami-Dade. “Esta é uma recuperação que está muito além do que eu esperava.”

Antes do anúncio surpresa desta quarta-feira, o juiz havia aprovado um acordo muito menor de US$ 83 milhões a ser dividido entre os proprietários por suas perdas materiais. Nenhuma compensação tinha sido determinada para as famílias dos mortos, levando a atritos e testemunhos cruéis e emocionais em uma audiência em março, colocando aqueles que perderam suas casas contra aqueles que perderam seus entes queridos.

O acordo cresceu exponencialmente depois que os desenvolvedores do prédio de luxo adjacente, Eighty Seven Park, e uma série de empreiteiros e consultores que foram investigados ou processados pelos advogados dos sobreviventes e das vítimas foram adicionados ao processo.

Os demandantes argumentaram que o trabalho de construção no Eighty Seven Park danificou a Champlain Towers South – uma acusação que os desenvolvedores e empreiteiros do Eighty Seven Park negaram.

Os advogados disseram que o acordo pode se expandir ainda mais, para mais de US$ 1 bilhão, se eles chegarem a um pacto com uma empresa restante.

Hanzman, que manteve um cronograma agressivo ao longo do caso, disse que gostaria de finalizar o acordo antes de 24 de junho e compensar os sobreviventes e as famílias das vítimas até o outono (Hemisfério Norte)./NYT e REUTERS