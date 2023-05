Vitória de Erdogan vai mudar relação da Turquia com Otan e entrada da Suécia na aliança

THE NEW YORK TIMES - O presidente reeleito da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, invocando temas de nacionalismo turco e contraterrorismo, tem sido o principal obstáculo para a entrada da Suécia na aliança militar do Atlântico Norte, a Otan, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Sua feroz oposição pública à entrada da Suécia ajudou a impulsionar o bom desempenho em sua campanha de reeleição. O mesmo aconteceu com seu papel como intermediário de poder indispensável, vital para a Otan, mas também capaz de manter boas relações com a Rússia e a Ucrânia.

Agora, reeleito como presidente da Turquia com margem razoável no domingo, Erdogan deve projetar a mesma imagem, aumentando seu controle do poder em casa enquanto se equilibra entre seus aliados dentro da Otan e sua dependência econômica da Rússia.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, discursa para apoiadores após vencer o pleito no último domingo, 28 Foto: Ali Unal / AP

Mas com credenciais nacionalistas renovadas, ele poderia se sentir mais livre para consertar os laços com os Estados Unidos, sugerem analistas, e poderia aprovar a entrada da Suécia na Otan, talvez a tempo da cúpula anual da aliança em julho.

Benefícios

A aquiescência tem seus próprios benefícios para Erdogan. A entrada da Suécia na Otan pode desbloquear a venda de F-16 americanos e kits para atualizar os modelos mais antigos da Turquia. Essas vendas foram bloqueadas no Congresso dos EUA, onde muitos legisladores estão irritados com Erdogan por seus laços com a Rússia, sua compra do sistema antiaéreo russo S-400 e sua repressão aos dissidentes.

“A vitória de Erdogan é significativa para a sociedade e a política turca, mas menos perturbadora para a política externa”, disse Ian Lesser, um especialista em Turquia que dirige o escritório de Bruxelas do German Marshall Fund. “Não vejo um relacionamento conturbado piorando.”

A Turquia é um membro vital da Otan, um importante contribuinte militar que controla o Mar Negro, território crítico na guerra da Rússia na Ucrânia. Mas Erdogan, cada vez mais imprevisível e autoritário, tentou navegar entre Moscou e o Ocidente. Ele depende da Rússia para energia, comércio e injeções de moeda forte e se recusou a aplicar sanções ocidentais a Moscou ou a Vladimir Putin, o presidente da Rússia.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cumprimenta o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após uma reunião dos dois políticos em Moscou, Rússia Foto: Pavel Golovkin/ AFP

Ao mesmo tempo, a Turquia forneceu drones militares à Ucrânia e tem sido um importante intermediário para fazer com que a Rússia concorde em permitir a exportação de grãos ucranianos, ao mesmo tempo em que foi um dos primeiros anfitriões das negociações de paz fracassadas entre a Rússia e a Ucrânia.

Sua ocupação militar do norte da Síria, para conter os curdos, também preocupa os aliados. Enquanto as tropas turcas protegem alguns enclaves de dissidentes sírios, Erdogan simultaneamente se envolve em uma reaproximação com o presidente da Síria, Bashar Assad. Espera-se que essa reaproximação continue agora que Assad foi recebido de volta à Liga Árabe. Erdogan quer sua ajuda para conter os curdos e recuperar alguns dos quatro milhões de refugiados sírios que a Turquia tem hospedado em nome da solidariedade islâmica.

Autoritarismo

No entanto, Erdogan pode desapontar aqueles que esperam por uma Turquia mais amigável e voltada para o Ocidente. Aliás, a Turquia não é o único aliado que está se tornando mais autoritário. A Hungria e a Sérvia estão fazendo o mesmo, e a Polônia, embora ferozmente anti-Rússia, está, como a Turquia, minando o estado de direito, a independência do Judiciário e a liberdade de imprensa.

A reeleição de Erdogan “abrirá um debate mais amplo sobre como nos relacionamos com aliados e parceiros estratégicos com os quais temos afinidade em declínio, e a Turquia não será a única”, disse Lesser. A Europa terá de encontrar novas formas de apelar à oposição mais democrática nestes países e de se envolver melhor com a sociedade.

Esse afastamento dos valores democráticos e do estado de direito significará pouco progresso nas negociações há muito congeladas sobre a adesão à União Europeia. Para Bruxelas, disse Nathalie Tocci, diretora do Instituto de Assuntos Internacionais da Itália, é um alívio - uma vitória da oposição democrática significaria que Bruxelas teria que levar as negociações de adesão da Turquia mais a sério, incluindo uma revisão dos acordos sobre alfândega e vistos.

“A União Europeia será capaz de falar sobre valores, criticando o autoritarismo da Turquia – sobre o qual não tem influência – enquanto caminha cinicamente na direção de um relacionamento puramente econômico”, disse ela.

Apesar de considerar Erdogan um autocrata, ela disse, a Europa “foi bem-sucedida em negociar acordos com ele sobre imigração”, pagando à Turquia para abrigar refugiados e requerentes de asilo e impedi-los de vir para a Europa.

Nesta foto tirada em 24 de maio de 2023, sírios assistem à inauguração de um complexo habitacional financiado pela Turquia para deslocados internos, na área de Ghandoura, Síria Foto: Bakr Alkasem/AFP

As necessidades domésticas provavelmente influenciarão os movimentos geopolíticos de Erdogan. A inflação continua alta no país, e o aumento nos gastos do governo antes da eleição apenas aumentou a pressão.

Emre Peker, que estuda a Turquia para o Eurasia Group, uma empresa de análise de risco, acha que Erdogan, depois de seu maior desafio eleitoral, vai endurecer em casa, com o objetivo de derrubar as vitórias da oposição nas grandes cidades nas eleições do ano que vem.

Dificuldades econômicas significam que Erdogan será mais cauteloso no exterior, disse Peker. “Ele não pode se dar ao luxo de desafiar aliados enquanto busca investimentos e ajuda”.

“As relações da Turquia com os EUA e a UE permanecerá transacional e tensa”, disse Peker, mas Erdogan vai querer evitar sanções ocidentais sobre a Rússia, impedindo bancos e empresas turcas de fazer grandes acordos comerciais com Moscou. “É provável que Ancara ratifique a adesão da Suécia à Otan este ano, em troca, buscando finalizar as compras de F-16 dos EUA”.

Otan

Para enfatizar o apoio dos EUA à Suécia e à Finlândia na Otan, o secretário de Estado americano, Antony J. Blinken, visitará os dois países esta semana como parte de uma viagem para participar de uma reunião informal da aliança de ministros das Relações Exteriores na Noruega.

Mark Esper, ex-secretário de defesa dos EUA, disse em uma visita à Finlândia que a ratificação da Turquia da entrada da Suécia na OTAN foi a chave para melhores relações. Se Erdogan não anunciar sua aprovação em breve, e a filiação demorar para além da cúpula da Otan, “desperdiçamos energia”, disse Esper, “e temo que isso se arraste a partir daí. “Aderir à Otan é obviamente crítico para a segurança da Suécia, é importante para a segurança nórdica, é importante para a segurança da Otan, e é importante para a segurança dos EUA”.

Após décadas de desalinhamento militar, tanto a Suécia quanto a Finlândia se inscreveram para ingressar na Otan há quase um ano, com grande alarde do governo Biden. Quase desde o início, Erdogan foi o ponto crítico no processo.

Jornais turcos noticiam a reeleição do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, nesta segunda-feira, 29 Foto: Emrah Gurel / AP

O presidente turco afirmou que os países nórdicos eram brandos com o terrorismo, especialmente em relação aos exilados e refugiados curdos filiados ao Partido dos Trabalhadores Curdos, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. “Esses países quase se tornaram retiros para organizações terroristas”, disse Erdogan. “Não é possível sermos a favor.”

A Finlândia obteve a aprovação de Erdogan em março para ingressar na Otan, fazendo mudanças políticas relativamente pequenas, incluindo endurecer suas leis antiterrorismo e suspender o embargo de armas à Turquia. Ele continuou resistindo à Suécia, embora possa reivindicar o crédito por uma nova e dura lei antiterrorismo que entrará em vigor no país em 1º de junho.

Evelyn Farkas, uma ex-funcionária do Pentágono que agora é diretora executiva do Instituto McCain, disse: “Se a Suécia não for admitida o mais rápido possível, isso diluirá nossa forte resposta a Vladimir Putin, nossa forte resposta à agressão da Rússia, e Putin irá tomar isso como uma espécie de vitória”.