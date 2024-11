Vitória de Trump dá adeus à Democracia? Eleições nos EUA e no mundo provam o contrário

No entanto, nem todos os chamados populistas que ganharam apoio no ano passado se candidataram com um programa abertamente antidemocrático. Na verdade, muitos deles exigem uma democracia mais direta. E, às vezes, as coisas são mais complicadas do que parecem à primeira vista: Por exemplo, o partido alemão Alternativa para a Alemanha é propenso ao ativismo radical de direita, mas, ao mesmo tempo, também apresenta um nível surpreendentemente alto de tomada de decisões democráticas internas.

Há outras razões pelas quais os partidos populistas de direita estão fazendo incursões, é claro. Seu programa político retrógrado sugere que as soluções para os problemas do presente - inflação, falta de moradia, desemprego, crime - estão no passado, que deve ser trazido de volta à vida. Quando a perspectiva de uma sociedade é sombria, as receitas políticas anteriormente dominantes parecem esgotadas, e o estado das coisas não parece mais sustentável para os eleitores, os políticos que vendem visões de um passado funcional idealizado geralmente ganham apoio.

No entanto, não há dúvida de que o pessimismo entre os eleitores sobre a eficácia da democracia, apesar do florescimento das eleições, está crescendo. Em uma pesquisa de 2023, a maioria dos entrevistados disse que é importante viver em uma democracia. Mas a insatisfação com o funcionamento real dos sistemas democráticos está aumentando. Embora a participação nas eleições tenha aumentado, a confiança nos partidos, nos políticos e na administração pública não aumentou.

Em alguns países, incluindo a França e a Holanda, que viram partidos populistas obterem grandes ganhos este ano, apenas metade dos entrevistados disseram acreditar que seu país é democrático. Em outra pesquisa na Alemanha, apenas um quarto dos entrevistados acreditava que o Estado é capaz de cumprir suas tarefas e resolver seus problemas.

Os americanos também não têm mais certeza de que a democracia os serve: em uma pesquisa do New York Times/Siena College realizada no final de outubro com prováveis eleitores, quase metade disse que a democracia americana não faz um bom trabalho de representação do povo.