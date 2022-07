Vizinhos resgatam órfão de 2 anos em cena de ataque a tiros; as histórias das vítimas do 4 de Julho

WASHINGTON POST, HIGHLAND PARK, Illinois - Depois que o atirador executou sua carnificina, os gritos pararam e as pessoas fugiram, o pequeno Aiden McCarthy permaneceu entre os corpos, confuso e chorando. Vizinhos da comunidade de Highland Park encontraram a criança de 2 anos em meio ao caos após o ataque a tiros na segunda-feira, 4, durante o desfile anual de 4 de julho da cidade.

A polícia de Highland Park confirmou o pior na terça-feira, 5: os pais de Aiden, Kevin e Irina McCarthy, de 37 e 35 anos, foram mortos no ataque.

Juntamente com os McCarthys, outros cinco adultos morreram, segundo a polícia, incluindo Katherine Goldstein, de 64 anos, Nicolás Toledo-Zaragoza, de 78, Jacki Sundheim, de 63e Stephen Straus, de 88. Uma sétima vítima, cujo nome não foi divulgado, morreu em um hospital no condado de Cook.

Comunidade de Highland Park ainda se recupera do ataque a tiros em massa durante o desfile de 4 de Julho. Foto: Jim Vondruska / AFP

Uma das mulheres que ajudaram a resgatar Aiden, Irina Colon, disse em um apelo ao GoFundMe na terça-feira que ela e outras pessoas abrigaram o menino e trabalharam para localizar seus avós, que agora cuidarão dele.

“Aos dois anos, Aiden é deixado em uma posição impensável; crescer sem seus pais. Aiden será cuidado por sua família amorosa e ele terá um longo caminho pela frente para se curar, encontrar estabilidade e, finalmente, navegar pela vida como um órfão”, escreveu Colon.

Adrienne Rosenblatt, de 71 anos, tinha acabado de escapar dos disparos no desfile quando notou um rosto familiar em um site de vigilância do bairro - o bebê dos McCarthys. Rosenblatt é uma moradora de longa data do bairro onde o casal morava há cerca de dois anos e os conhecia bem.

Quando ela viu a foto de Aiden, ela foi para a casa da família, onde os avós aguardavam ansiosamente notícias.

Policiais isolam a cena do ataque a tiros em Highland Park na terça-feira, 5. Foto: Tannen Maury/ EFE

“Eu disse: ‘Ele está na delegacia’”, disse Rosenblatt. “Quando mostrei a eles a foto de Aiden, eles ficaram muito agradecidos.”

Ela conheceu os McCarthys logo depois que eles se mudaram, quando ela lhes trouxe brownies de chocolate com menta para recebê-los no bairro. Aiden era o único filho do casal, disse ela.

Às vezes, sua avó o levava a um parque próximo para brincar nos balanços. Rosenblatt via mãe e filho passearem juntos. Ele acariciava o cachorro de Rosenblatt, Lovie, com o incentivo de sua mãe. Apenas na terça-feira à tarde que Rosenblatt descobriu que os pais de Aiden haviam sido mortos.

“Como vão dizer a ele?”, ela perguntou, balançando a cabeça. Ao anoitecer, o esforço de arrecadação de fundos em nome de Aiden havia ultrapassado US$ 1,2 milhão (R$ 6,49 milhões).

Morto em cadeira de rodas

Para muitos moradores de Highland Park, um subúrbio rico de Chicago, o desfile anual de 4 de julho é o acontecimento do ano.

A grande família Toledo começou a arrumar suas cadeiras em seu local favorito em frente à loja ao ar livre do tio Dan muito antes do início do desfile, disseram membros da família na terça-feira. Dezenas de outros também chegaram cedo para garantir seus lugares ao longo da rota no pitoresco centro da comunidade, onde pequenas bandeiras tremulavam ao redor das árvores.

Quando o atirador começou a atirar, os participantes do desfile fugiram, escondendo-se debaixo de bancos e atrás de lixeiras e do banheiro do Starbucks local. A neta de Toledo, Xochil Toledo, disse ao Chicago Sun-Times que seu pai tentou proteger seu avô e foi baleado no braço. O namorado dela foi baleado nas costas e hospitalizado.

Nicolás Toledo, avô e pai de oito filhos, morreu na cadeira de rodas.

Xochil Toledo lembrou-se de olhar para o avô um pouco antes, enquanto uma banda passava por eles. “Ele estava tão feliz”, disse ela. “Feliz por estar vivendo o momento.”

Nicolás Toledo era um pai amoroso de oito filhos de Morelos, no México, que passou a maior parte das últimas três décadas em Highland Park depois de imigrar para os Estados Unidos, disse outro neto, David Toledo, em entrevista ao The Washington Post. Perdê-lo foi “horrível”, disse ele.

“Ele era um cara engraçado”, disse David Toledo. “Sempre brincalhão, sempre contando piadas e brincando com seus netos. Ele sempre nos fazia rir.”

O Toledo mais velho adorava estar ao ar livre, especialmente pescando em Fox Lake.

David Toledo, que mora em Chicago, disse que a última vez que viu seu avô foi em uma reunião na casa de sua tia em Highland Park. A família cuidava dele junto, compartilhando as responsabilidades - mas isso não o impedia de fazer piadas e brincadeiras, disse David Toledo.

“Eu perguntava se ele precisava de ajuda. Ele dizia: ‘Não, estou bem. Estou bem’”, disse ele. “E eu ficava tipo ‘Você tem certeza? Quero dizer, você está ficando velho agora.’”

Nos próximos dias, David Toledo disse que ele e sua família vão se concentrar em passar juntos pelo luto, checar uns aos outros e planejar o funeral de seu avô. Eles também podem descer para Fox Lake para pegar peixe para fritar para uma refeição em família - algo que seu avô teria gostado, disse ele.

Ele convidou o irmão mais novo de 86 anos para ver o desfile

No dia em que morreu, Steve Straus, de 88 anos, perguntou ao irmão mais novo: “Você quer ir ao desfile?”.

Em luto, moradores de Highland Park organiza vigília para vítimas do ataque a tiros de 4 de Julho. Foto: Cheney Orr/ REUTERS

Seu irmão não estava interessado, mas acompanhou Straus, que exibia a energia de alguém décadas mais jovem, de acordo com sua sobrinha, Cynthia Straus.

“Ele era o tipo de cara ‘aproveite o dia’”, disse Cynthia, uma atriz de Nova York. “Ele se exercitava todos os dias. Ele era extraordinariamente saudável.”

Straus era um consultor financeiro que ia de trem de sua casa em Highland Park para seu escritório no centro de Chicago.

Ele adorava sua esposa, Linda, seus dois filhos e seus quatro netos, disse Cynthia, e conversava com seu irmão de 86 anos - o pai de Cynthia - “todos os dias”.

“Eles eram tão próximos”, disse ela. “Ele era dedicado à sua família. E ele nunca deveria ter morrido dessa maneira.”