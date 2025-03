O número de americanos que buscaram garantir uma alternativa ao se candidatar à cidadania britânica atingiu um recorde no último ano, coincidindo com a reeleição do presidente Donald Trump.

PUBLICIDADE Um total de 6.131 norte-americanos se candidataram em 2024, um aumento de 26% em relação a 2023, de acordo com dados do Home Office publicados na semana passada. O número disparou durante o último trimestre do ano, quando Trump ganhou a eleição e o governo trabalhista do Reino Unido anunciou mudanças fiscais que poderiam incentivar os americanos a obterem suas cidadanias mais cedo.

“Uma parte significativa dos americanos refletidos nessas estatísticas provavelmente já tinha o direito de se tornar britânico há muitos anos. Mas, dadas as suas visões sobre o clima político, alguns deles podem ter sentido que agora é a hora de atualizar para a cidadania”, disse Ed Wanambwa, parceiro no escritório de advocacia Russell-Cooke, especializado em direito de imigração do Reino Unido, à Fortune.

“(Alguns) americanos agora estão procurando uma maneira de vir para cá além da cidadania, para, pelo menos, entrar no país e deixar os EUA”, disse ele.

Wanambwa explicou que os americanos são frequentemente atraídos pelo sistema educacional do Reino Unido e pela história compartilhada com a Grã-Bretanha como razões para se mudarem para lá.

Donald Trump discursa em uma sessão conjunta do Congresso na Câmara dos Representantes, no Capitólio dos EUA, em Washington. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Mais recentemente, eventos políticos também foram um “fator contribuinte significativo para esse pico de americanos solicitando cidadania”, disse ele.

Enquanto as buscas iniciais podem ter sido descartadas como uma reação impulsiva ao retorno de Trump ao Salão Oval, o interesse permaneceu estável.

Dados do governo apontam para um aumento consistente no número de candidatos americanos à cidadania britânica desde o final de 2022. Essa tendência surgiu notavelmente desde novembro, quando as pesquisas do Google e consultas legais sobre emigração começaram a disparar. Canadá, Reino Unido e Japão encabeçaram a lista de países recebendo o maior interesse, segundo dados de um estudo conduzido pela Casino.org.

Regiões da Europa, conhecidas por serem populares entre nômades digitais e turistas, também viram um grande aumento no interesse por parte de pessoas querendo se mudar para lá, especialmente após a vitória de Trump nas eleições. A Bureaucracy.es, uma empresa especializada em imigração na Espanha, registrou um aumento superior a 300% nas solicitações de informações sobre vistos espanhóis logo após as eleições nos Estados Unidos, conforme reportado pela CNN.

A postura de Trump em relação à imigração é rigorosa. Durante sua campanha, ele se destacou por promover a deportação em massa e combater a imigração ilegal. Além disso, Trump propôs eliminar o direito à cidadania para crianças nascidas nos Estados Unidos de pais que estão no país de forma ilegal, embora essa medida tenha sido impedida por decisões de três juízes federais até o momento.

Rumando para o Reino Unido

Para obter a cidadania britânica, as pessoas devem atender a diversos critérios, um dos quais é o período de residência no país.

Embora o número de americanos que se candidataram à cidadania britânica tenha sido maior do que o habitual no último ano, eles não estavam entre os principais candidatos em uma lista altamente competitiva. O total de pedidos de cidadania de pessoas de todas as nacionalidades alcançou um nível recorde, aumentando 6% para mais de 251 mil no último ano. A maior parte dessas candidaturas foi feita por cidadãos do Paquistão. As políticas do Reino Unido podem ter sido um fator que atraiu o interesse dos americanos. O governo, liderado pelo Partido Trabalhista, revelou intenções de eliminar o sistema de “não domiciliados”, um regime fiscal vantajoso para pessoas que têm sua residência permanente fora do Reino Unido.

A chanceler Rachel Reeves propôs que, embora o quadro atual vá ser eliminado em abril, deveria haver um período de transição estendido de dois a três anos para aqueles que possuem esse status. Essa alteração pode ter motivado americanos abastados a buscar a cidadania.

