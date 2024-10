A companhia aérea Qantas se desculpou aos passageiros de um voo de Sydney, Austrália, para Haneda, no Japão, após um filme com classificação para maiores de 17 anos ser exibido para toda a aeronave. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Os passageiros assistiram ao início de Daddio, um filme de 2023 estrelado por Dakota Johnson, classificado para maiores de 17 anos. Segundo a reportagem, problemas técnicos fizeram com que a seleção individual de filmes não estivesse disponível. Após o pedido de alguns passageiros, a tripulação decidiu exibir o filme para todos a bordo.

A companhia aérea Qantas se desculpou aos passageiros de um voo após um filme com classificação para maiores de 17 anos ser exibido para toda a aeronave Foto: David Gray/AFP