Vulcão entra em erupção na Islândia pela sétima vez desde dezembro

Um vulcão da península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção pela sétima vez desde dezembro nesta quarta-feira, 20. Uma aldeia próxima ao local precisou ser desocupada. A erupção teve início às 20h14 desta quarta pelo Horário de Brasília (23h14 no horário local).

As imagens capturadas do local mostram a lava emergindo de uma longa fissura, cuja extensão exata ainda não foi determinada. O sistema vulcânico na região não tem uma cratera central, mas abre fendas no solo quando entra em atividade.

Céu da cidade de Reykjavik em março durante a quarta erupção a atingir a área desde dezembro de 2023 Foto: Halldor Kolbeins/AFP