Xi Jinping promete à Rússia ‘apoio firme’ em ‘interesses fundamentais’

O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta quarta-feira que apoiará os “interesses fundamentais” da Rússia, frente à cada vez maior dependência que o Kremlin tem de Pequim. A relação entre os países se aprofundou nos 15 meses de invasão do presidente Vladimir Putin na Ucrânia, em meio ao isolamento que os russos sofrem do Ocidente.

O comentário de Xi foi feito ao primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, mais alta autoridade russa a visitar Pequim desde o início da guerra. Durante o encontro, segundo a agência de notícias Xinhua, Xi disse querer que os dois países “se apoiem firmemente em questões que afetam seus respectivos interesses fundamentais” e pediu que eles coordenassem ações em fóruns multilaterais como o G-20, a ONU ou o Brics.

“A China está disposta a trabalhar com a Rússia para que continuem com o firme apoio mútuo em assuntos de interesses fundamentais, além de fortalecer a cooperação em arenas multilaterais”, disse Xi ao premier, a principal autoridade russa a visitar o país vizinho desde que a guerra eclodiu em 24 de fevereiro do ano passado.

Primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mushustin, durante reunião com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim, nesta quarta-feira, 24. Pequim garantiu parceria entre os dois países em 'interesses fundamentais' Foto: Alexander Astafyev/Sputnik/via Reuters

O líder chinês citou a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização para Cooperação de Xangai (OCX) como dois possíveis fóruns onde a cooperação pode ser mais intensa. A OCX é um grupo político, econômico e de segurança que visa reforçar a existência de uma “ordem multipolar”, sem a hegemonia do Ocidente — além das duas nações, inclui também Índia, Paquistão, Irã, Quirguistão, Tadjiquistão e Casaquistão.

Na reunião com Mishustin em Moscou, pouco mais de dois meses após Xi ir presencialmente ao Kremlin encontrar-se com o “querido amigo” Putin, o presidente chinês também citou como espaços de colaboração o Grupo dos 20 (G20) e os Brics — bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Brasília é a próxima na fila para a presidência rotatória de ambos.

Mishustin afirmou que a Rússia está “disposta a trabalhar com a China para promover o processo de multipolarização e consolidar a ordem global baseada na lei internacional”. O premiê chegou na China na segunda e, no dia seguinte, participou de um fórum econômico em Xangai.

A China adota uma posição de neutralidade desde o início da invasão, abstendo-se de condená-la na Assembleia Geral da ONU e evitando chamá-la de guerra. No primeiro aniversário da guerra, em 24 de fevereiro deste ano, apresentaram seu plano de paz de 12 pontos que pede um cessar-fogo, declara a defesa da integridade territorial — sem esclarecer como — e oferece benefícios à Rússia.

Apesar de não ceder armas ou ajuda militar, os chineses são os principais parceiros comerciais de Moscou, laços que se fortaleceram no último ano e permitiram a Moscou driblar parte do impacto das sanções ocidentais que buscam minar sua capacidade de financiar a guerra.

Pequim é o maior parceiro comercial de Moscou, e as transações entre as duas nações chegaram a US$ 190 milhões no ano passado (R$ 991,2 milhões na cotação da época), de acordo com as autoridades chinesas. Segundo Li Qiang, só nos primeiros quatro meses deste ano, o valor delas foi de US$ 70 bilhões (R$ 350 bilhões na cotação da época).

A expectativa para este ano é que a Rússia aumente em 40% o envio de combustível para o gigante asiático. A agência de notícias russa Interfax ainda afirmou que as duas nações discutem o envio de equipamentos tecnológicos de Pequim para Moscou.

Presidente chinês Xi Jinping durante reunião com o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, em Pequim, nesta quarta-feira, 24

Do lado da Rússia, as remessas foram em parte responsáveis por permitir sua sobrevivência financeira a despeito das seguidas tentativas dos aliados da Ucrânia de sufocar sua economia com sanções. Antes do conflito na Ucrânia, o país liderado por Putin era o maior fornecedor de gás para a União Europeia, e em 2021 foi responsável por mais de 39% do total de combustível importado pelo bloco segundo o seu gabinete de estatísticas, o Eurostat.

A relação entre Xi e Putin tem, aliás, preocupado cada vez mais essa Europa, além dos Estados Unidos, em meio ao aprofundamento da Guerra Fria 2.0 entre Ocidente e Oriente. No contexto da Guerra da Ucrânia, especificamente, os aliados de Kiev desconfiam das alegações de neutralidade de Pequim. Além de ignorarem sua proposta de paz, apresentada na época em que o conflito fez um ano, eles também acusaram os chineses de enviar armamentos para os russos nas frentes do conflito.

Xi almeja uma ordem global onde a China seja capaz de expandir seus interesses sem temer a ameaça de pressão econômica ou militar dos EUA. No início deste mês, ele foi anfitrião da Cúpula China-Ásia Central, reunindo os líderes de cinco ex-nações soviéticas enquanto o G7 acontecia em Hiroshima.

A visita inaugural de Mishustin coincide com a viagem de um enviado especial chinês à Ucrânia e uma série de países europeus. Os compromissos simultâneos refletem os esforços chineses para retratar consolidar seu presidente como um estadista capaz de negociar a paz, após mediar o inesperado acordo para a retomada diplomática entre Arábia Saudita e Irã. /AP e NYT