Zelenski anuncia negociações entre Ucrânia e Estados Unidos pelo fim da guerra

BRUXELAS - O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, anunciou que se reunirá com autoridades americanas na Arábia Saudita na próxima semana. Depois de participar da cúpula com líderes da União Europeia em Bruxelas, ele reafirmou o compromisso ucraniano com a paz e destacou as medidas que poderiam ser adotadas para encerrar a guerra.

Em publicação nas redes sociais, Zelenski disse que planeja visitar a Arábia Saudita na segunda-feira para uma reunião com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud. “Depois disso, minha equipe permanecerá na Arábia Saudita para trabalhar com nossos parceiros americanos”, anunciou.

Presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski após encontro com o francês Emmanuel Macron às margens de cúpula em Bruxelas. Foto: Ludovic Marin/AFP

Em paralelo, o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, anunciou que viajará à Arábia Saudita para conversar com delegados ucranianos sobre o fim da guerra. "A ideia é traçar um marco para um acordo de paz e um primeiro cessar-fogo", explicou. Witkoff disse ainda que o presidente Donald Trump ficou satisfeito com uma carta enviada por Zelenski após a discussão entre eles na Casa Branca. "Ele considerou que a carta de Zelenski foi um primeiro passo muito positivo. Houve um pedido de desculpas. Houve o reconhecimento de que os Estados Unidos têm feito muito pela Ucrânia, e houve um senso de gratidão", acrescentou Witkoff.

Quando questionado se o presidente ucraniano assinará um acordo sobre minerais que ficou suspenso após a reunião com Trump, o enviado especial foi cauteloso: “Acredito que Zelenski se ofereceu para assiná-lo, e veremos se isso será concretizado”.

Ao anunciar as negociações com os americanos, Zelenski reforçou a disposição ucraniana em trabalhar pela paz. “Como dissemos ao presidente Trump, a Ucrânia está trabalhando e continuará a trabalhar de forma construtiva para uma paz rápida e confiável”.

Na publicação, Zelenski disse ter apresentar aos líderes da União Europeia em Bruxelas a visão de que “é possível um rápido progresso em direção à paz”. E destacou que trabalha com os parceiros ucranianos em propostas práticas que possam “interromper a guerra, garantir a segurança e assegurar uma paz justa e duradoura”.

Para Zelenski, a prioridade seria um cessar-fogo nos céus, interrompendo os ataques com mísseis, drones e bombas, e no mar, incluindo a interrupção de todas as operações militares no Mar Negro.

“Consideramos essas medidas iniciais como um prólogo para um acordo mais amplo e abrangente. A guerra deve terminar o mais rápido possível, e a Ucrânia está pronta para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com nossos parceiros nos Estados Unidos e na Europa pela paz”, escreveu Zelenski.

O presidente ucraniano disse ainda que teve um encontro “produtivo” com os líderes europeus que se reuniram em Bruxelas na tentativa de mostrar união depois que Donald Trump suspendeu o apoio militar à Ucrânia.

Durante o encontro, os líderes europeus respaldaram os planos da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen para ampliar os gastos em defesa e deram sinais de apoio à Ucrânia. A Hungria de Viktor Orbán, contudo, não assinou uma declaração sobre a guerra. O texto dizia que “não pode haver negociações sobre a Ucrânia sem a Ucrânia”, segundo rascunho.

Ainda assim, Zelenski descreveu a cúpula em Bruxelas como “produtiva”. Ele descreveu ter tido boas reuniões com os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e com os líderes da França, Bélgica e Áustria. E agradeceu pelo apoio que tem recebido dos europeus. “Sou grato pelo apoio de todos os líderes”, disse ele./COM AP e AFP